AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 ne zaman çıkacak? Türkiye satış fiyatı ve teknik özellikleri neler?

AMD'nin yeni nesil ekran kartı Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 geçtiğimiz gün tanıtılmıştı. Oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran yeni ekran kartı, RDNA 4 mimarisiyle birlikte getirdiği FSR 4 (FidelityFX Super Resolution 4) ve HYPR-RX teknolojileri, oyunculara daha yüksek kare hızları ve akıcı bir deneyim sunuyor. Peki AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 ne zaman çıkacak? Türkiye satış fiyatı ne kadar? Teknik özellikleri neler?
AMD'nin yeni ekran kartları tanıtıldı. AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 serisinin rakip NVİDİA'nın 5070 Ti modeliyle kıyaslanıyor. RX 9070 XT fiyatına göre oldukça güçlü bir GPU gibi görünse de, bellek bant genişliği ve ray tracing yetenekleri açısından Nvidia ile rekabeti nasıl sürdüreceği merak konusu.
AMD RADEON RX 9070 XT VE RX 9070 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?
AMD RX 9070 XT ve RX 9070 çıkış tarihi 6 Mart olarak açıklandı.
TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?
AMD'nin yeni ekran kartları RX 9070 XT ve RX 9070'in Türkiye satış fiyatı henüz netleşmedi. Ürünlerin ABD fiyatı ise 599$ ve 549$'dan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek.
AMD'DEN RX 9070 ATAĞI
RX 9070 XT'nin RDNA 4 mimarisi ile gelen iyileştirmeler, özellikle AI Hızlandırıcıları ve FSR 4 desteği açısından oldukça önemli görünüyor. AMD’nin ilk defa yapay zeka destekli yükseltmeyi grafik kartlarına getirmesi, Nvidia’nın DLSS teknolojisine doğrudan bir yanıt gibi duruyor. Özellikle görüntü doğruluğunu artırması, FSR'nin önceki sürümlerinde yaşanan bulanıklık sorunlarını azaltabilir.
Ancak dikkat çeken bir nokta, RX 9070 XT’nin RX 7900 XT’ye kıyasla daha az işlem birimine ve daha düşük bellek kapasitesine sahip olması. 64 CU (İşlem Birimi) ve 16 GB GDDR6 bellek sunması, ultra detaylı 4K oyunlar için uzun vadede bir sınırlama olabilir. 256 bit bellek veri yolu, özellikle yüksek çözünürlüklerde bellek bant genişliği açısından bir daralma yaratabilir. Nvidia'nın 5070 Ti modeliyle kıyaslandığında, performans farkının ne kadar hissedileceği testlerle netleşecektir.
AMD RADEON RX 9070 XT TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
OYUN PERFORMANSLARI NASIL?
AMD'nin resmi internet sitesindeki bilgiler şu şekilde;
AMD'nin yeni nesil grafik kartı Radeon RX 9070 XT, 4K Ultra ayarlarda RX 7900 GRE'ye kıyasla ortalama %42 daha yüksek performans sunmaktadır. Aşağıda, RX 9070 XT'nin çeşitli oyunlardaki 4K Ultra ayarlarda elde ettiği ortalama kare hızları listelenmiştir:
Bu performans değerleri, RX 9070 XT'nin yüksek çözünürlük ve detay seviyelerinde akıcı bir oyun deneyimi sunduğunu göstermektedir. Ek olarak, RX 9070 XT'nin 3DMark Speed Way testinde 6.352 puan alarak, RTX 5070 modelini geride bıraktığı ve RTX 4070 Ti Super ile benzer bir performans sergilediği belirtilmektedir.