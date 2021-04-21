Beşiktaş'taki otobüs kazası kamerada: Şoför telefonla oynuyormuş

Beşiktaş'ta yaşanan kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, çift katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. telefonu ile oynarken hızla bariyerlere çarptı. Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçin hayatını kaybederken, M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bariyerlerin saplandığı Sevgi Yamaç Yalçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza, bir kişinin ölümü bir kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlandı

BİR KİŞİ YARALANDI

Ayağında kırık olan yolcu M.B. ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. İtfaiye ekipleri de bariyerleri keserek otobüsten çıkardı. Otobüs şoförü Baki T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçin'ın aşçı olarak çalıştığı ve işe gittiği öğrenildi.

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KAZA ANI OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan feci kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücü Baki T.'nin cep telefonunu kurcalarken otobüsün kontrolünü kaybettiği görülüyor. Otobüsün hızla bariyerlere çarpması görüntülere yansıyor.