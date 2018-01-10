Beştepe'de milli ittifak buluşması

MHP ve AK Parti'nin 7 Ağustos 2016 Yenikapı Mitingi ile yakaladığı, 16 Nisan 2017'daki referandumda sürdürdüğü 'Yenikapı Ruhu', 2019'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ile devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da kendisine destek vereceğini açıklayan MHP lideri Bahçeli’ye teşekkür edip seçim ittifakını ele almak için Külliye’ye davet etti. Zirve bugün saat 16.00’da gerçekleşecek.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'daki düzenlenen miting ile başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki diyalog 2019'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ile devam edecek.

Yenikapı 15 Temmuz mitinginde Erdoğan ve Bahçeli.

Bahçeli, 11 Ekim 2016 tarihli MHP grup toplantısında yaptığı konuşma ile anayasa değişikliği süreci başlamış oldu. 18 maddelik, mevcut Anayasa'da değişiklik içeren Anayasa metni, 2017 Ocak ayında Meclis'te kabul edildi.

16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasından yüzde 51,41 ile 'Evet', yüzde 48,59 ile 'Hayır' çıktı. Bu sonuçla, AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı anayasa değişikliği gerçekleşmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edilmiş oldu. Referandumda kabul edilen anaysa değişikliği ile Türkiye yeni bir döneme adım atmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz mitingi.

Uyum yasaları

16 Nisan referandumunun ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin uyum yasaları süreci de başladı. Uyum yasaları ile ilgili olarak MHP cephesinden ayrıca 2019 seçimleri için 'seçim ittifakı' önerileri gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Beştepe görüşmesi.

Bahçeli’nin yasal düzenleme mesajı verdiği ittifakı konusunda AK Parti’nin ajandası netleşiyor. Yerel seçimlere yönelik uyum düzenlemesinin Ocak ayı sonunda Meclise gönderilmesi, Şubat ayında da görüşülmesi hedefleniyor. Uyum yasalarında önceliğin yerel seçimlerle ilgili düzenlemelere verilmesi, değişikliklerin 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerden bir yıl önce tamamlanması gerektiğine bağlanıyor. İlk uyum paketi içerisinde belediye başkanlığı seçilme yaşının 18’e indirilmesiyle ilgili düzenleme de yer alacak. Daha önceki yerel seçimlerde, belediye başkanlığı pusulasının konulduğu zarfa muhtarlık pusulası da konulması nedeniyle oyların iptal edilmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. AK Parti’nin genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimini ilgilendiren düzenlemeleri Mart ayı sonrasında görüşmeyi planladığı öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında devlet erkanı.

2019 ve sonrası için ‘Milli İttifak’