Beştepe'de milli ittifak buluşması

MHP ve AK Parti'nin 7 Ağustos 2016 Yenikapı Mitingi ile yakaladığı, 16 Nisan 2017'daki referandumda sürdürdüğü 'Yenikapı Ruhu', 2019'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ile devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da kendisine destek vereceğini açıklayan MHP lideri Bahçeli’ye teşekkür edip seçim ittifakını ele almak için Külliye’ye davet etti. Zirve bugün saat 16.00’da gerçekleşecek.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'daki düzenlenen miting ile başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki diyalog 2019'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ile devam edecek.
Bahçeli, 11 Ekim 2016 tarihli MHP grup toplantısında yaptığı konuşma ile anayasa değişikliği süreci başlamış oldu. 18 maddelik, mevcut Anayasa'da değişiklik içeren Anayasa metni, 2017 Ocak ayında Meclis'te kabul edildi.
16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasından yüzde 51,41 ile 'Evet', yüzde 48,59 ile 'Hayır' çıktı. Bu sonuçla, AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı anayasa değişikliği gerçekleşmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edilmiş oldu. Referandumda kabul edilen anaysa değişikliği ile Türkiye yeni bir döneme adım atmış oldu.
Uyum yasaları
16 Nisan referandumunun ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin uyum yasaları süreci de başladı. Uyum yasaları ile ilgili olarak MHP cephesinden ayrıca 2019 seçimleri için 'seçim ittifakı' önerileri gelmeye başladı.
Bahçeli’nin yasal düzenleme mesajı verdiği ittifakı konusunda AK Parti’nin ajandası netleşiyor. Yerel seçimlere yönelik uyum düzenlemesinin Ocak ayı sonunda Meclise gönderilmesi, Şubat ayında da görüşülmesi hedefleniyor. Uyum yasalarında önceliğin yerel seçimlerle ilgili düzenlemelere verilmesi, değişikliklerin 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerden bir yıl önce tamamlanması gerektiğine bağlanıyor. İlk uyum paketi içerisinde belediye başkanlığı seçilme yaşının 18’e indirilmesiyle ilgili düzenleme de yer alacak. Daha önceki yerel seçimlerde, belediye başkanlığı pusulasının konulduğu zarfa muhtarlık pusulası da konulması nedeniyle oyların iptal edilmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. AK Parti’nin genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimini ilgilendiren düzenlemeleri Mart ayı sonrasında görüşmeyi planladığı öğrenildi.
2019 ve sonrası için ‘Milli İttifak’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim ittifakı önerisiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşmasında, MHP ile bir ittifakın düşünülebileceğini dile getirdi.
Bahçeli'nin 8 Ocak'ta gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşma ile 5 yıl için bir 'ittifaklık' sürecini gündeme getirdi. Bahçeli, 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP'nin aday çıkarmayacağını, kendisinin de aday olmayacağını, şartsız bir şekilde ifade etti. Bahçeli ayrıca, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini de açıkladı.
Bahçeli, bir gün sonraki grup toplantısında, söz konusu destek açıklamasının sadece 2019 seçimleri ile sınırlı olmayacağını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nin kesin olarak başlayacağı 2019'dan sonraki 5 yıl içinde de devam edeceğini açıkladı.Erdoğan, Bahçeli'nin bu sözleriyle ilgili olarak partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Kendisine şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.