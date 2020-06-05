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Gündem Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız İBB yönetiminden Haliçi o bıraktığımız maviye kavuşturmasını bekliyoruz
POLİTİKA

​​Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: İBB yönetiminden Haliç'i o bıraktığımız maviye kavuşturmasını bekliyoruz

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: İBB yönetiminden Haliç'i o bıraktığımız maviye kavuşturmasını bekliyoruz

Dünya Çevre Günü'nde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız profesyonel dalgıç ekipleriyle Haliç'e dalış gerçekleştirdi. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül 2019'da profesyonel yüzücüler ile Haliç’e daldığını da hatırlatan Yıldız, "O gün mavi bir Haliç vardı ve etrafımızda balıklarda bizimle beraber yüzüyordu. Bugün maalesef 10 ay sonra bu maviliği Haliç’te göremedim. Maalesef 5-6 metre aşağıya daldık görüntü beklediğimizden kötüydü. Biz mevcut İBB yönetimine mavi bir Haliç bırakmıştık. İBB yönetiminden dünyanın gözbebeği olan Haliç’i o bıraktığımız maviye kavuşturmasını bekliyoruz. Altın boynuzumuz açıkça görülüyor ki İBB tarafından ihmal ediliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Haliç'e dalış yaptı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Haliç'e dalış yaptı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, dalgıç kıyafetlerini giyerek gençlerle birlikte Hasköy Sahil'den Haliç'e dalarak balıkları yemledi.

Aynı zamanda Haliç'in sularında "Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun" pankartı açıldı. Haliç'te gerçekleştirilen etkinlikle çevre temizliğiyle ilişkin farkındalık oluşturulmasına dikkat çekildi.

Yıldız, sosyal mesafe kurallarına uyarak yaptığı basın açıklamasında, Haliç'in İBB tarafından ihmal edildiğini söyledi.

AA
Haliç'in sularında

'25 yıl İstanbul'un göz bebeği gibi bakılan Haliç 10 ayda çamura terk edildi'
GÜNDEM
'25 yıl İstanbul'un göz bebeği gibi bakılan Haliç 10 ayda çamura terk edildi'

Haliç'in İstanbul'un gözbebeği olduğunu ve Dünya Çevre Günü'nü burada kutlamak istediklerini kaydeden Yıldız, "Dünya hızlı bir şekilde iklim değişikliği içinde. Medeniyetimiz yarın ölecek olsakta bir ağaç dikmemiz gerektiğini söylüyor. Bu bizim çevreye olan duyarlılığımızı gösteriyor. Bugün Haliç’te bu etkinliği yapmamızın sebebi çok anlamlı. Bugün profesyonel dalgıçlarımızla beraber ben de dalgıç elbisesini giydim ve Haliç’in mavi olduğunu umduğum sularına daldım" diye konuştu.

AA
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, dalgıç kıyafetlerini giyerek gençlerle birlikte Hasköy Sahil'den Haliç'e dalarak balıkları yemledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül 2019'da profesyonel yüzücüler ile Haliç’e daldığını da hatırlatan Başkan Yıldız, şunları söyledi:

  • "O gün mavi bir Haliç vardı ve etrafımızda balıklarda bizimle beraber yüzüyordu. Bugün maalesef 10 ay sonra bu maviliği Haliç’te göremedim. Maalesef 5-6 metre aşağıya daldık görüntü beklediğimizden kötüydü. Biz mevcut İBB yönetimine mavi bir Haliç bırakmıştık. İBB yönetiminden dünyanın gözbebeği olan Haliç’i o bıraktığımız maviye kavuşturmasını bekliyoruz. Altın boynuzumuz açıkça görülüyor ki İBB tarafından ihmal ediliyor."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan Haliç tepkisi: Son 10 ayda çamura terk edildi
OYNAT 02:23
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan Haliç tepkisi: Son 10 ayda çamura terk edildi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP'li İBB yönetiminin 10 aydır ilgisizliği nedeniyle adeta çamur gölü haline gelen Haliç ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şenocak, '25 yıl İstanbul'un gözbebeği gibi bakılan, yunusların yüzdüğü Haliç, son 10 ayda 400 bin metreküp çamura terk edildi. İstanbul'a yeni bir eser kazandırmayacağı anlaşılan CHP'li Başkan, Haliç'i de çamura terk ederek İstanbul'un kazanımlarına dahi sahip çıkamayacağını gösterdi' dedi.
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