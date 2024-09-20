Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden altı bilim insanı 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024' listesinde

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden bilim insanları, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesinde yer aldı.
Sağlık alanında iki asırlık birikimi ve uluslararası kurumlarla yaptığı iş birlikleri ile öne çıkan Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden bilim insanları her yıl olduğu gibi bu yıl da Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesinde yer aldı. Stanford Üniversitesi, 2023 yılındaki bilimsel makalelerin atıf oranları ve sayısı gibi kriterleri baz alarak oluşturduğu bilimsel etki endeksi ile tüm dünyada araştırmalar yapan ve makaleler yayımlayan akademisyenleri sıraladı.
Üniversitenin Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde dünyada 151.216’ncı, Türkiye’de 408’inci olurken “Yıllık Etki” kategorisinde dünyada 198.177’nci, Türkiye’de 1020’inci oldu.
Üniversite Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit “Yıllık Etki” kategorisinde dünyada 268.913’üncü sırada, Türkiye’de 1217’nci sırada, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Pınar Soysal dünyada 69.628’inci sırada, Türkiye’de 386’ncı sırada, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Belma Zengin Kurt dünyada 228.749’uncu sırada, Türkiye’de 1131’inci sırada yer aldı.
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