Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden altı bilim insanı 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024' listesinde

Üniversitemiz 2 asırlık tarihinde bilimsel çalışmalara öncülük yapmış bir sağlık ve eğitim kurumudur. Uluslararası iş birlikleri ile de öne çıkan üniversitemiz akademisyenlerinin dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterilmesi, üniversitemizin uluslararası bilim camiasındaki gücünü ve konumunu göstermektedir. Bu başarı hem üniversitemizin hem de akademisyenlerimizin bilimsel gelişmeye verdiği önemin ve çabanın bir sonucu ve göstergesidir. Tüm akademisyenlerimizi gönülden kutlarım”