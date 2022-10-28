Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, taburcu oldu. Hastanede çıkışında açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik ameliyat edildi 2 sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. 2 kaburga kırığım var." dedi.

İKİ DEFA AMELİYAT GEREKTİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yıldırım, hastane çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Başı sargılı ve kolunda omuz askısı bulunan Yıldırım, kazada içinde bulunduğu aracın birkaç takla attığını, ağır bir kaza geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: “Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik, ameliyat edildi 2 sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı.

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İKİ KABURGA KIRIĞIM VAR

Bu da bir operasyonla düzeltildi. 2 kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılamıyor malumunuz. Bunlar da zaman içerisinde iyileşecek. Ayrıca vücudun çeşitli yerlerinde ezikler var. Doku ezikleri, kas ezikleri var, hasarları var. Bunlar da zaman içerisinde toparlanacak bir hafta içerisinde."