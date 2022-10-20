Binali Yıldırım'ın aracı Azerbaycan'da kaza yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider basın toplantısı düzenledi. Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin bundan sonra daha da güçleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan'a giden heyette AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.

Binali Yıldırım nasıl kaza geçirdi?

Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç, Zengilan yolunda kaza yaptı. Binali Yıldırım'ı ve Ayrım'ı taşıyan araç Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

Binalı Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı. Milletvekili Ayrım'ın da durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Yıldırım'ın Bakü'de hastanede olduğu öğrenildi.

REKLAM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım'ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım'ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. REKLAM October 20, 2022

Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk açıklama geldi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Binali Yıldırım, "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım kimdir?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Dursun Bey ile Bahar Hanım'ın yedi çocuğundan ikincisi olarak Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Günalan köyünde doğdu. Türk siyasetçi ve mühendis, Türkiye'nin 27. ve son başbakanı, 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı ve AK Parti'nin üçüncü Genel Başkanı. Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı görevine Mayıs 2016'da başladı. Başbakanlık görevinden önce 2002-2013 ve 2015-2016 yılları arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görevlendirildi. Ayrıca 2014 ve 2015 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

Yıldırım, 3 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul milletvekili seçilmeden önce 1994 ve 2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri'nde genel müdür olarak görev yaptı. Abdullah Gül tarafından kurulan 58. ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 59. hükûmetlerde Ulaştırma Bakanlığı'na getirilerek Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren gibi birçok projeyi yönetti. 2004'teki Pamukova tren kazası sonrasında ağır eleştirilere maruz kaldı.

2013'te hükûmetteki görevinden ayrılan Yıldırım, 30 Mart seçimlerinde AK Parti'den İzmir'de belediye başkan adayı olsa da seçilemedi. Partisinde uygulanan üç dönem kuralından dolayı Haziran 2015 genel seçimlerine katılamadı ancak Kasım 2015'teki genel seçimlerde kuralın esnetilmesiyle tekrar meclise girdi ve 64. Hükûmet'te tekrar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak yer aldı. Ahmet Davutoğlu'nun istifası üzerine Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongrede partisinin genel başkanı seçilerek 65. Hükûmet'te başbakanlık görevine başladı. Başbakanlığının ilk aylarında ülkesinde bir darbe girişimi gerçekleşti.

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda başkanlık sisteminin kabülünden sonra 3. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağanüstü Kongresi'nde istifa ederek AK Parti Genel Başkanlığı'ndan istifa etti ve yerine Erdoğan seçildi. Temmuz 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı seçildi. Şubat 2019'da bu görevinden istifa ederek 31 Mart seçimlerinde İstanbul belediye başkanı adayı oldu ancak seçilemedi. 23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için AK Parti'den tekrar aday gösterildi ancak yine seçilemedi.

REKLAM

12 Kasım 2021 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atandı.