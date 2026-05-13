Bir elektrik faciasına daha ramak kaldı: Küçük çocuk direkten kopan kabloya temas etti

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi 12’nci Sokak’ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen erkek çocuk, kaldırımda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğinden kopan kabloyla temas etti. Akıma kapılan çocuk yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun vücudunda yanıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.