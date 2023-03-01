Bir günde 4’ten büyük beş deprem: Malatya'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Büyük yıkımın yaşandığı bölge beşik gibi. Dün de Osmaniye 4,1, Kahramanmaraş 4,5, Kayseri 4,4 ve 4.0’la sallandı. Osmaniye’de saat 15.42’de meydana gelen depremin merkez üssü Kadirli, K.Maraş’ta saat 17.39’da yaşanan depremin merkez üssü Onikişubat, Kayseri’de saat 18.16 ve 19.59’da olan depremlerin merkez üssü de İncesu olarak açıklandı. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Her üç kentte de depremlerin herhangi bir olumsuzluğa neden olup olmadığının tespiti için çalışma yürütüldü.