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Bir günde 4’ten büyük beş deprem: Malatya'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Türkiye sallanmaya devam ediyor. Dün günün ilk saatlerinde Malatya’da 4,1 büyüklüğünde deprem yaşanırken öğleden sonra Osmaniye’de 4,1, Kahramanmaraş’ta 4,5 ve Kayseri’de 4,4 ve 4,0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

04:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye sallanmaya devam ediyor.

Türkiye sallanmaya devam ediyor.

Malatya'yı önceki gün vuran 5,6'lık artçının ardından şehir 4,1'le sallandı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisini verdi. Son depremle kentte yıkılan 31 binanın 7'sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Battalgazi'ye bağlı Çöşnük Mahallesi'nde yıkılan Buhara Apartmanı'nın enkazındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Önceki akşam çökme riskine karşı ara verilen, güçlendirme yapıldıktan sonra tekrar başlayan çalışmalar sonucu ekipler 29 yaşındaki Bedihi Kış'ın bulunduğu noktaya 21 saat sonra ulaşabildi. Hayatını kaybettiği belirlenen gencin cesedi enkazdan çıkarıldı. 5,6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. AFAD 5,6'lık depremde 12'si ağır olmak üzere 140 kişinin yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan 40 kişinin tedavisi sürüyor.

4 saat içinde 3 il sallandı

Büyük yıkımın yaşandığı bölge beşik gibi. Dün de Osmaniye 4,1, Kahramanmaraş 4,5, Kayseri 4,4 ve 4.0’la sallandı. Osmaniye’de saat 15.42’de meydana gelen depremin merkez üssü Kadirli, K.Maraş’ta saat 17.39’da yaşanan depremin merkez üssü Onikişubat, Kayseri’de saat 18.16 ve 19.59’da olan depremlerin merkez üssü de İncesu olarak açıklandı. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Her üç kentte de depremlerin herhangi bir olumsuzluğa neden olup olmadığının tespiti için çalışma yürütüldü.


#Deprem
#Malatya
#Osmaniye
#Kayseri
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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Bir günde 4’ten büyük beş deprem: Malatya'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
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