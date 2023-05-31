Birbirlerine düştüler

FETÖ terör örgütü mensupları sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video nedeniyle kavgaya tutuştu. Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’in ilk öğrencilerinden Necdet İçel’in çektiği videoda, Gülen’in 2024 yerel seçiminde alınacak zaferin ardından Türkiye’ye döneceği belirtildi. Bu iddianın ardından, Gülen’in benzeri onlarca açıklamasının bulunduğunu dile getiren bir grup FETÖ’cü ise, hocanın yalanlarını tek tek saydı.

Necdet İçel.

MOTİVASYON TAKTİKLERİ

Özellikle yurt içi ve dışındaki para ve insan kaynağını diri tutmak için her gün yeni bir hayale sarılan FETÖ terör örgütü, şimdi de 2024-2025 yılında Gülen’in Türkiye’ye döneceğini iddialarını pazarlıyor. Her seçim öncesi AK Parti’nin kaybedeceği ve firari olan insanların Türkiye’ye döneceği yönündeki iddiaları gündeme getiren örgütün sözde üst düzey yöneticileri, bu sayede hem insan kaynağını diri tutuyor hem de cezaevlerindeki örgüt üyelerini motive

etmeye çalışıyor.

BU SÖZLERE TEPKİ YAĞDI

Ancak yapılan motivasyon algısı bu kez örgütü ikiye böldü. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden büyük bir zaferle çıkan Cumhur İttifakı, FETÖ militanlarında önemli bir kırılmaya yol açtı. Tam bu dönemde sosyal medyada yayınlanan bir video örgüt içi çatışmayı gün yüzüne çıkardı. Örgüt elebaşısı Gülen’in ilk öğrencilerinden biri olarak bilinen Necdet İçel’in paylaştığı videoda, “Ben çok fazla uzun ömürlü olduğunu düşünmüyorum. 2024-2025 senesinde hoca efendinin Türkiye’ye rahatlıkla dönebileceği bir dönemin geleceğine inanıyorum. Şartların, hoca efendinin tekrar Türkiye’ye dönebileceği bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Bu mevzuda anlatacaklarım şimdilik bu kadar olsun” denildi. Söz konusu videoya tepki yağdı.

Yunanistan sınırında enselendiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan sınırından yasa dışı yollardan geçiş yapan 3’ü FETÖ, 1’i PKK/KCK mensubu 10 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.











