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BİTLİS

Bitlis haberleri: Gökyüzü bir anda karardı toz fırtınasından göz gözü görmedi

Bitlis'te gökyüzü bir anda karardı toz fırtınasından göz gözü görmedi

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde aniden etkili olan toz fırtınası zor anlar yaşattı. Kısa sürede belde ve belde sakinlerinin toz bulutu içerisinde kaybolduğu olay kazasız şekilde atlatılırken, yaşanan toz fırtınası daha sonra yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı.

Haber Merkezi IHA
Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, vatandaşların toz bulutuna yakalanmamak için telaş içerisinde yerleşim alanına doğru koştuğu görülüyor. ​
Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, vatandaşların toz bulutuna yakalanmamak için telaş içerisinde yerleşim alanına doğru koştuğu görülüyor. ​

Güroymak'ın Gölbaşı beldesinde öğle saatlerinden sonra yaşanan doğa olayı, hayatı adeta felç etti. Gökyüzünün aniden kararmaya başlamasıyla birlikte toz bulutu, belde ve belde kırsalında gezintiye çıkan bazı vatandaşları adeta yuttu.

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, vatandaşların toz bulutuna yakalanmamak için telaş içerisinde yerleşim alanına doğru koştuğu görülüyor.

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Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde aniden etkili olan toz fırtınası zor anlar yaşattı.


Kısa sürede belde ve belde sakinlerinin toz bulutu içerisinde kaybolduğu olay kazasız şekilde atlatılırken, yaşanan toz fırtınası daha sonra yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı.

İHA
Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde aniden etkili olan toz fırtınası zor anlar yaşattı.

Olayın şokunu yaşayan vatandaşlardan Nafiz Tüzün, beldeye İstanbul’dan bir akraba düğünü için geldiğini belirterek, ilk defa böyle bir doğa olayı ile karşılaştığını ifade etti.

İHA
Gökyüzünün aniden kararmaya başlamasıyla birlikte toz bulutu, belde ve belde kırsalında gezintiye çıkan bazı vatandaşları adeta yuttu.

Akrabalarıyla kısa bir yayla turuna çıkmak için yerleşim alanından uzaklaştıkları sırada bir anda kendilerini toz bulutunun içerisinde bulduklarını anlatan Nafiz Tüzün, "Her şey bir anda oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Gökyüzü bir anda karardı, kısa süre sonra da bize doğru hızla bir toz bulutu geldiğini fark ettik. Toz bulutunun bizi teğet geçeceğini beklerken, bir anda kendimizi içinde bulduk. Tozdan dolayı evin bile yolunu kaybettik. Kısa bir koşuşturmadan sonra toz bulutu dağılınca ancak kendimizi eve atabildik. Daha öncesinde böyle bir olaya hiç denk gelmemiştik. İlk defa böyle bir doğa olayına şahit olduk. Neyse ki bu olayı da kazasız belasız şekilde atlattık" dedi.

İHA
Kısa sürede belde ve belde sakinlerinin toz bulutu içerisinde kaybolduğu olay kazasız şekilde atlatılırken, yaşanan toz fırtınası daha sonra yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı.

Toz fırtınası sırasında mahsur kalan vatandaşlardan Turgut Sancak ise olay esnasında kısa süreli bir panik yaşadıklarını ancak kazasız atlattıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

İHA
Gölbaşı beldesinde aniden etkili olan toz fırtınası zor anlar yaşattı.

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