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Bodrum'da firari hükümlü yakalandı: 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu

Bodrum'da firari hükümlü yakalandı: 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu

22:1023/03/2025, Pazar
AA
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Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda 25 ayrı suçtan 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 25 ayrı suçtan 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E'nin ilçede olduğu tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Turgutreis Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


#Bodrum
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