Bodrum'da firari hükümlü yakalandı: 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda 25 ayrı suçtan 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 25 ayrı suçtan 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E'nin ilçede olduğu tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Turgutreis Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.