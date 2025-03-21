Daltonların lideri yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ‘Daltonlar' suç örgütüne yönelik polis ekiplerince yeni bir operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, 27 Mayıs 2024 tarihinde Bahçelievler'de ve 25 Ağustos 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ta Eyüp Kara ve Yunus Erden'in öldürülmesi başta olmak üzere ‘silahlı suç örgütüne üye olmak gibi 31 eyleme karıştığı ve hakkında kırmızı bülten kararı talep edilen ‘Daltonlar' suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, yurt dışında yakalandı.