Gündem Dört ilde Daltonlar çetesine operasyon 44 tutuklama
İSTANBUL

Dört ilde 'Daltonlar' çetesine operasyon: 44 tutuklama

İstanbul merkezli dört ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 'Daltonlar çetesi' olarak adlandırılan zanlılar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 45 kişiden 44'ü tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 aylık teknik takibin ardından İstanbul merkezli Muş, Kırklareli, Tekirdağ ve Kastamonu illerinde 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

59 şüpheliden 45'i yakalandı

“Daltonlar” diye bilinen uyuşturucu çetesine mensup 59 şüpheliden 45 kişi yakalanarak emniyete getirildi.

44'ü tutuklandı

Emniyet işlemleri tamamlanan zanlılar ardından da adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 44’ü tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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