Dört ilde 'Daltonlar' çetesine operasyon: 44 tutuklama

Gündem

Muhalefetin Gara açıklamalarına Destici’den tepki: Devletin başını itham etmek terör örgütünü cesaretlendirir

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gara'da13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin, devletin kurumlarını hedef alan açıklamalara tepki gösterdi. Şehit edilen vatandaşların canlı kurtarılması için operasyon yapıldığını belirten Destici, "Burada niyet, çaba, gayret, görmezden gelinip sadece sonucuna bakarak devleti, devletin kurumlarını ve devletin başını itham etmeyi hem haksızlık olarak görüyoruz hem de teröristleri ve terör örgütünü cesaretlendireceğini düşünüyoruz" dedi.