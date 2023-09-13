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Bodrum'da göçmen operasyonu: Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 16 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

18:33 . 13/09/2023 Çarşamba
DHA
Bodrum'da 44 kaçak göçmen kurtarıldı.

Bodrum'da 44 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Eylül saat 04.10’da Bodrum açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekiplere, aynı gün saat 04.20’de Bodrum açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi geldi. Bölgeye ulaşan ekipler lastik bottaki 16 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan toplamda 44 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.



#Düzensiz göçmen
#Muğla
#Yunanistan
41 dakika önce
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