Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da göçmen operasyonu
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.