Bölge halkı taşınan zeytinleri yerinde gördü: Bu ağaçlar gelecek nesillere torunlarımıza kalacak

Muğla Milas’ta köylüler santral sahalarında bilimsel yöntemlerle taşınan 151 zeytin ağacını ziyaret etti. Kadınlar ağaçlara can suyu verdi. Sürece dair bilgi alan yöre halkı, “zeytinlere zarar verilmediğini gözlerimizle gördük” dedi. Ziraat Mühendisi Muhittin Kayabaş yaptığı açıklamada "Yaşlı ağaçlarımızı tamamen, diğerlerini de yüzde 50 oranında budadık ki bir an önce verim sağlasınlar. Bir ay önce yaptığımız pilot uygulama başarılı oldu, ağaçlarımız tuttu. Bunun üzerine bu 151 ağacı getirdik, buraya diktik. Alanın hemen yanına 151 fidan daha dikeceğiz; burada toplam 302 zeytin ağacımız olacak. Bu ağaçlar gelecek nesillere torunlarımıza kalacak” diye konuştu.
Ziyarette bilim heyetinden Ziraat Mühendisi Muhittin Kayabaş hazır bulundu, katılımcıların sorularını yanıtladı.
“151 ağacı taşıdık, 151 ağaç daha dikeceğiz”
Biz ağaçları öldürmek değil yaşatmak için buradayız diyen Kayabaş “Hasta oldukları zaman iyileştirmeye çalışırız. Hiçbir zaman onları yok etmeyi düşünmedik, ağaç bizim geleceğimizdir. Eleştiriler için çok teşekkür ediyoruz. Bu eleştiriler bizlerin daha büyük bir motivasyonla işimize sarılmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Zeytinler aynı gün içinde toprakla buluştu
İkizköylü Seda Şahin de bilim heyetine ve yürütülen çalışmaya olan güvenini vurguladı:
Türkiye için örnek model oluşturuyor
Bu çalışma, madencilik faaliyetleri devam ederken zeytin varlığının korunabileceğini kanıtlayan Türkiye’deki ilk örneklerden biri olma özelliği taşıyor. Bilimsel yöntemlerle, uzman heyet ve yerel halkın katılımıyla yürütülen süreç; enerji arz güvenliği ile tarımsal üretimin birlikte sürdürülebileceğini ortaya koyuyor.