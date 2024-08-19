|
Gündem

Bolu Dağı'nda feci kaza! Freni boşalan tır altı araca çarptı: Sürücü yanarak can verdi

Bolu Dağı'nda seyir halindeyken freni boşalan tır, önündeki beş otomobile ve bir tıra çarptı. Kazanın ardından alev alan tırın sürücüsü yanarak can verdi. Tırın çarptığı araçlarda bulunan yedi kişi de yaralandı. Kaza sebebiyle karayolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

18:16 - 19/08/2024 Monday
IHA
Bolu Dağı'nda altı araca çarpan tır alev aldı, sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.
Bolu Dağı'nda altı araca çarpan tır alev aldı, sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Bolu Dağı'nda freni boşalan tır, 6 araca çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tır, frenlerinin boşalması sonucu önündeki 5 otomobile ve bir tıra arkadan çarptı. Kazada tır alev alırken, araç içinden çıkamayan sürücü hayatını kaybetti.

Feci kazada tırın biçtiği araçlarda bulunan 7 kişi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle karayolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.



#Bolu Dağı
#Trafik Kazası
#Zincirleme Kaza
36 minutes ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!