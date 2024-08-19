Bolu Dağı'nda feci kaza! Freni boşalan tır altı araca çarptı: Sürücü yanarak can verdi

Malatya-Elazığ karayolu Çiftlik mevkiinde üç aracın karıştığı trafik kazası faciayla sonuçlandı. Meydana gelen zincirleme kazada bir kişi olay yerinde, bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada dört kişi de yaralandı.