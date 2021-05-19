Bolu'da salep soğanı toplayanlara rekor ceza

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İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı: Nisan ayı ortasına göre vaka sayıları yüzde 600 azaldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İstanbul'un en yüksek vaka sayısının görüldüğü nisan ayının ortasına göre, bugün vaka sayımızda yaklaşık yüzde 600 gibi bir azalma söz konusu" dedi. Memişoğlu, "Yatan hastalarımızda ise yüzde 106 gibi bir azalma söz konusu. Kısıtlamalar, farkındalık ve aşıların etkisiyle yatan hastalarımızda bu oluşmuş durumda. Yoğun bakım hastalarımızda da yüzde 58 gibi bir azalma söz konusu" ifadelerini kullandı.