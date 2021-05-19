Gündem Boluda salep soğanı toplayanlara rekor ceza
BOLU

Bolu'da salep soğanı toplayanlara rekor ceza

Bolu’da ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplarken jandarma tarafından yakalanan 4 kişiye 321 bin 860 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Bolu haberleri: Kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 321 bin 860 lira ceza
Koruma altında olan salep soğanlarını kaçak yollarla toplayanlar için ekipler harekete geçti.

Bolu’nun Mengen ilçesinde bağlı Teberikler köyünde ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarının kaçak yollarla toplandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İHA

Ekiplerin kaçak soğan toplanıldığı iddia edilen bölgeye düzenlenen baskında Bartın ve Kastamonu’dan geldikleri belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı.

İHA

14 kilo salep soğanı toplayan kişiye 60 bin lira ceza
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14 kilo salep soğanı toplayan kişiye 60 bin lira ceza

321 bin 860 lira ceza

Şahısların topladıkları 5 kilogram salep soğanına el konulurken, şahıslara biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 321 bin 860 lira para cezası kesildi.

Ekipler, ele geçirilen salep soğanlarını toplandıkları yerlere yeniden ekti.

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