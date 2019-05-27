Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem 390 tane topladılar 240 bin TL ceza yediler
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ZONGULDAK

Zonguldak haber: Salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza

390 tane topladılar 240 bin TL ceza yediler

Zonguldak'ta jandarma, toplanması yasak 390 salep soğanı ele geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, salep soğanı toplayan 4 kişiye toplam 240 bin 652 lira para cezası kesti.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen salep soğanları.
Ele geçirilen salep soğanları.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma Serdaoğlu köyünde 4 kişinin salep soğanları topladıkları ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, arazide, şüphelilerle birlikte kaçak olarak toplanarak satılmak istenen 390 kök salep soğanı ele geçirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkilileri, biyolojik çeşitliğinin artması için, toplanması yasak olan salep soğanlarını tekrar ekti.

Kurum yetkilileri, jandarmanın tuttuğu tutanağın ardından, her bir şüpheliye 60 bin 163 lira olmak üzere toplam 240 bin 652 lira idari para cezası kesti.

25 kilo topladılar 300 bin TL ceza yediler
FOTOĞRAF 8
Title
Elazığ'da 25 kilogram salep soğanı ile yakalanan 5 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan toplam 300 bin TL para cezası kesildi. Koruma altında bulunan salep soğanları ise tekrar aynı bölgede toprakla buluşturuldu.
Title
Alacakaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında bir aracı durdurdu. Araçtaki bir çuvaldan şüphelenen polisler, açıp baktıklarında içerisinde toplanması yasak olan, doğadan kaçak olarak toplanan 25 kilogram salep soğanı ele geçirdi.
Title
Araçtaki salep soğanlarını topladığı ileri sürülen 5 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine de bildirildi.
Title
Bölgeye giden ekipler, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 5 şüpheliye ayrı ayrı 60 bin TL olmak üzere toplam 300 bin TL'lik para cezası uyguladı. Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler ise, polisten teslim aldıkları salep soğanlarını bölgede tekrar toprakla buluşturdu.
Title
Aynı ilçede geçtiğimiz ay 6 şahıs yine 25 kilogram salep soğanı ile yakalanmış, aynı maddeye göre işlem yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl ise bölgede 1 şüpheli 6 kilogram salep soğanı ile yakalanmıştı.
Title
Yakalanan şahsa 48 bin TL para cezası kesilmiş, salep soğanlarının ise tekrar ekimleri yapılmıştı.
Title
Bu yıl biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçunun para cezasının 60 bin TL'ye yükseldiği öğrenildi.
Title
25 kilo topladılar 300 bin TL ceza yediler
Elazığ'da 25 kilogram salep soğanı ile yakalanan 5 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan toplam 300 bin TL para cezası kesildi. Koruma altında bulunan salep soğanları ise tekrar aynı bölgede toprakla buluşturuldu.


Eylem planı hazırlanacak

Eylem planı hazırlanacak

​Bakan Kurum'dan İstanbul için önemli açıklama.
Hastane çıkışıintikam kurşunu

Hastane çıkışı
intikam kurşunu

Kaçarken kaza yaptı, aracını yolda bırakıp kaçtı.
Rol mü yapıyorgerçek mi?

Rol mü yapıyor
gerçek mi?

​Anne-babasını siyanürle öldüren genç hastanede.
Ciddi talep var

Ciddi talep var

​2022'nin başlarında açılması hedefleniyor.
Dizel araçlar<br>mahkeme yolunda

Dizel araçlar
mahkeme yolunda

Düşük emisyon bölgesi kararının ardından yeni adım.
F.Bahçelileri heyecanlandırdı

F.Bahçelileri heyecanlandırdı

Dzeko'nun Türkiye'ye geliş sebebi ortaya çıktı.
Polisten 9 kurşun

Polisten 9 kurşun

​Meslektaşıyla tartışıp silahını art arda ateşledi.

21 aday yarışacak

21 aday yarışacak

İl Seçim Kurulu 23 Haziran için kesin listeyi açıkladı.

Marmara'yı karış karış inceliyor

Marmara'yı karış karış inceliyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi.

'Başkan olmayacağım'

'Başkan olmayacağım'

Aziz Yıldırım aylar sonra konuştu.
Yarı fiyatına<br>satışa çıkarıldı

Yarı fiyatına
satışa çıkarıldı

1990 yılında kurulup, ​400 mağazaya ulaşmıştı.
29 ilde baskın

29 ilde baskın

Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon.
Hedefini açıkladı

Hedefini açıkladı

G.Saraylı Feghouli şampiyonluk hikayesini anlattı.
İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

Hudut kartalları burada düşmana korku salıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.