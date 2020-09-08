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Bolu haberleri: Patlayan doğal gaz borusu paniğe sebep oldu

Bolu’da büyük panik: Doğal gaz borusu patladı vatandaşlar ev ve iş yerlerine giremedi

Bolu’da, sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması sırasında patlayan doğal gaz borusu paniğe neden oldu. Vatandaşlar yaklaşık bir saat boyunca iş yeri ve evlerine giremedi.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar patlama nedeniyle bir saat boyunca ev ve iş yerlerine giremedi.
Vatandaşlar patlama nedeniyle bir saat boyunca ev ve iş yerlerine giremedi.

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Albay Sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlayan borudan sızan gazın sokağın tamamını kaplaması üzerine vatandaşlar hızla ev ve iş yerlerinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz acil ekipleri sevk edildi.

İHA
Doğal gaz ekipleri tarafından gazın kesilmesiyle vatandaşlar yeniden ev ve iş yerlerine gitti.

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Yaklaşık 20 dakika boyunca sızan gaz sebebiyle büyük panik yaşayan vatandaşlar çalışmanın yapıldığı yerden uzaklaştırıldı. Doğal gaz ekipleri tarafından gazın kesilmesiyle vatandaşlar yeniden ev ve iş yerlerine gitti. Patlayan doğal gaz borusunun onarılmasının ardından çalışmalara devam edildi.

İHA
Yaklaşık 20 dakika boyunca sızan gaz sebebiyle büyük panik yaşayan vatandaşlar çalışmanın yapıldığı yerden uzaklaştırıldı.

Patlamayla birlikte dışarı çıkan bir esnaf, "Kum dökülüyor zannettim. Çıkıp baktığımda doğal gaz borusunu patlatmışlar. Esnaf olarak sıkıntıdayız" şeklinde konuştu.

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