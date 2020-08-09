Konya son dakika haberleri... Konya'da doğal gaz patlaması Konya'da doğal gaz patlaması: Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi Konya'da, bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada çok sayıda iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi.

Haber Merkezi 09 Ağustos 2020, 14:17 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2020, 14:59 AA