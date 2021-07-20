Gündem Bozcaadada zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi kayboldu
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Bozcaada’da zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi kayboldu

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi kayboldu.

Haber Merkezi İHA
Bozcaada’da zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi kayboldu
Kaybolan kişiyi arama çalışmalarına vatandaşlar da tekneleriyle destek veriyor

Çanakkale Bozcaada’da yaşayan Emin Atik Meral(54), eşi Hülya, oğlu Batuhan, kardeşi Atiker Meral ve ardakaşı Özcan Tarımcıoğlu ile birlikte plaja geldi. Balık avlamak için zıpkınla denize giren Emin Atik Meral, yaklaşık 2,5 saat boyunca sudan çıkmayınca endişelenen aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden arama ve kurtarma çalışmalarına başladı.
VATANDAŞLAR DA TEKNEYLE DESTEK VERİYOR
Bozcaada Kaymakamlığına vekalet eden Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ve Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz’da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına belediye ekipleri ile adada yaşayan vatandaşlar da tekneleriyle destek verdi.
Talihsiz adamın arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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