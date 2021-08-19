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KASTAMONU

Selde molozların altında kalan şehit mezarını askerler temizledi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi nedeniyle üzeri taş ve toprak ile kaplanan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel'in mezarı, komandolar tarafından temizlendi.

Haber Merkezi DHA
Bozkurttaki sel felaketinde molozların altında kalan şehit mezarını askerler temizledi
Şehit Ömer Şenel'in kabri sel felaketi nedeniyle molozlarla kaplandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 3 Eylül 2016'da, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel'in mezarının da bulunduğu Abana-Bozkurt Şehitlik Anıtı selde hasar gördü.

Şehit Şenel için yapılan anıt sel nedeniyle molozlarla kaplandı.
Şehit Şenel için yapılan anıt sel nedeniyle molozlarla kaplandı.

Abana- Bozkurt yolunda bulunan anıt ve şehit Şenel'in mezarı ile eski Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın mezarı, selin getirdiği taş ve molozlar ile kaplandı. Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı ekipleri, şehit askerin ve eski belediye başkanın mezarında temizlik çalışması başlattı.

Ömer Şenel 2016'da şehit olmuştu.
Ömer Şenel 2016'da şehit olmuştu.

Askerler, şehit askerin mezarını ve anıtı iş makinesi ile yapılan çalışmada elleriyle temizledi.

Jandarma ekipleri molozlarla kaplanan şehidin mezarını iş makinesi ve elleriyle temizledi.
Jandarma ekipleri molozlarla kaplanan şehidin mezarını iş makinesi ve elleriyle temizledi.

Şehit kabrinin toprak ve taş yığınları arasında kaldığını görünce yetkililere bilgi verdiklerini söyleyen Ozan Karanacak, "İlçeye yardım için gelmiştik. Şehidimizin mezarlığının toprak ve taş içinde kaldığını görünce jandarmamızdan yardım istedik. Geldiler ve çalışmalarına devam ediyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Komandolar selin vurduğu ilçeyi ellerinde küreklerle temizliyor
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Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele sebep oldu.
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Selin etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda araç ise sele kapıldı.
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Şu ana kadar 62 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesi büyük yıkıma uğradı. Sel bölgelerinde arama ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerinin canla başla mücadelesi sürüyor.
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Bozkurt'ta da enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra kaybolan vatandaşların bulunması için hava destekli insanlı ve insansız hava keşif araçları ile arama kurtarma çalışmalarına destek veriliyor.
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Kadavra köpekleriyle birlikte enkazın altında kalan vatandaşların cenazelerini de ulaşılmaya çalışılıyor.
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Çok sayıda ilden bölgeye sevk edilen Mehmetçik ise, Bozkurt'ta toprak altında kalan vatandaşların cansız bedenlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor.
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Enkazı komandolar temizliyor<br>​<br>​ Bölgeye çeşitli illerden sevk edilen komandolar da, ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
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Ekipler halinde ayrılan komandolar, sokak sokak gezerek, dükkanlara dolan metrelerce yüksekteki çamur ve enkaz yığınlarını kaldırıyor.
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Komandolar, ev ve iş yerlerine taşınan tomruk ve kütükleri, elektrikli testere ile keserek bulundukları yerden kaldırıyor.
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Ayrıca komandolar, ev ve iş yerlerinde sel suları sonrasında hasar gören ya da kullanılamaz hale gelen eşyaları da dışarı çıkartıyor.
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Sokak ve caddelerde biriken çamurlarda el arabasıyla şehir dışına taşınıyor.
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Komandolar selin vurduğu ilçeyi ellerinde küreklerle temizliyor
Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer taraftan bölgeye sevk edilen komandolar, iş yerlerine ve evlere dolan çamur yığınlarını kaldırarak, ellerinde küreklerle temizlik yapıyor.


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