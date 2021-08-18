Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki 109 bina için acil yıkım kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri selin vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hasar tespit çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Selde Kastamonu'da toplam 46, Sinop'ta 79, Bartın'da 23 binanın yıkıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 20 binanın acil yıkılmasına karar verilirken, 22 binanın ağır hasarlı, 540 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi. Kentte selden etkilenen diğer ilçeler İnebolu'da 1, Küre'de 2, Abana'da 6 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı.

GÜNDEM Bozkurt'ta çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı

AYANCIK'TA 76 BİNA ACİL YIKILACAK

Selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesinde 76 binanın acil yakılmasına karar verilirken, 21 binanın ağır, 676 binanın da az hasarlı olduğu belirlendi. Türkeli ilçesinde ise acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina bulunmazken, 183 binanın az hasar gördüğü belirlendi. Bartın'ın Ulus ilçesinde de 4 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı.

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Kastamonu, Sinop ve Bartın'da toplam 109 binanın yıkımına hasar tespit çalışmalarının ardından başlandı.

GÜNDEM Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına savcılık tedbir kararı koydurdu



KAYIPLAR ARANIYOR

Bozkurt'ta büyük bölümü Ezine Çayı kenarında bulunan hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Öte yandan Bozkurt'ta kayıp ihbarı yapılan 26 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, hem Ezine Çayı'nda hem de çayın döküldüğü Karadeniz'de arama çalışması yaptı. İlçede bir taraftan temizlik çalışmaları da devam ediyor.

GÜNDEM Sel bölgesinde mahsur kalan tatilciler feribotla tahliye edildi

FOTOĞRAF 10 Kastamonu’da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen noktalardan Bozkurt ilçesinde yer alan Ezine Çayı’nın taşması sonucu tüm ev ve iş yerleri hasar görürken birçok can kaybı yaşandı. Çay üzerinde yer alan köprülerin neredeyse tamamı yıkıldı. İlçede yaraların sarılabilmesi adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaşanan sel felaketi üzerine operasyon bölgelerinde de sık sık kullanılan kaydırmalı köprü tankları ve sabit köprü araçlarını 3 gün önce Bozkurt ilçesine göndererek kurulumunu tamamladı. Dost birliklerin hareket kabiliyetini arttırmak maksadı ile muharebe sahasında karşılaşılan 24 metreye kadar olan açıklıklardan geçmek için kullanılan taktik köprü, ilçede iki mahalle arasında bulunan köprülerin sel sularının etkisiyle yıkılmasının ardından geçişlerin sağlanabilmesi için kuruldu. Köprü genelde; kritik öneme sahip olan geçiş noktalarına düşmanın yaptığı saldırılar sonucunda, doğal afetlerin kopardıkları köprülerin zarar görmesi durumunda söz konusu kritik geçiş noktalarında kullanılıyor. 5 dakikada kurulup, 5 dakikada toplanıyor <br><br> Normal bir köprünün yapımı yaklaşık 5 ila 15 gün arasında değişirken kulesiz tank tarafından taşınan ve 5 dakikada kurularak 5 dakikada toplanabilen köprü; alüminyum malzemeden yapılıyor. Her iki uçtan serilip toplanabilen köprünün bir parçasının uzunluğu 13 metre, iki parçası birleştiğinde ise uzunluğu 26 metreye ulaşıyor. Leopard1 A3 T4 tankı ile ilçeye getirilerek Mehmetçik tarafından kısa bir sürede kurulan köprü iki mahalle arasında geçişin sağlanabilmesi adına büyük kolaylık sağlıyor. Genellikle muharebe bölgelerinde kullanılan köprü bu kez ise sel felaketinin yaşandığı ilçede ekipler ve vatandaşın imdadına yetişti. Sel bölgesinin imdadına yetişti <br><br> Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere çoğu harekatta kullanılan köprü bu kez ise sel bölgesinin imdadına yetişti. Kritik öneme sahip köprü, harekat esnasında kısa sürede kurulması ile taarruzun sekteye uğramaması ve harekatın devamı konusundan büyük önem taşıyor. Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı 5 dakikada açılıp 5 dakikada kapanıyor: Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında köprülerin yıkılarak ulaşımın zorlaştığı bölgeye Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen ve kritik öneme sahip olan Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü yaklaşık 5 dakikada kurulup 5 dakikada toplanabilmesi ile güven saçıyor. Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılan köprü bu kez ise sel bölgesinin imdadına yetişti.

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FOTOĞRAF 16 Bozkurt'ra 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi, binaların yanı sıra iş yerlerine de büyük zarar verdi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel nedeniyle zarar gören iş yerlerini temizlemeye devam ediyor. Sel nedeniyle duvarları yıkılan, balçık yığınlarıyla kaplanan iş yerlerinin temizlenmesinin ardından geriye kalan duvarlardaki izler ve bir köşeye toplanmış çamur içindeki malzeme ile ürünler, felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor. İlçe merkezinde bulunan bir eczanedeki dağılmış ilaç kutuları, beyaz eşya dükkanında kalan tek buzdolabı, avizecide sadece tavanda asılı halde kalan aydınlatma ürünleri ve hırdavatçıdaki köşeye dizilmiş rengarenk boya kovaları dikkati çekiyor. Sel suyuna rağmen ekmek fırınındaki sürüklenmeyen duvara dayandırılmış ve üst üste dizilmiş ahşap hamur dinlendirme kaplarının yanı sıra nalburdaki çamur içinde kalan çit örgü teli ruloları, hızar ve kesici aletler de görülebiliyor. Bozkurt halkına 1971'den beri hizmet veren fotoğraf stüdyosundan geriye ise sadece Kabe fotoğrafı ile ayet-i kerime yazılı çerçevenin kaldı. Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Su ve elektrik tesisat malzemeleri satan bir esnafın iş yerini temizleme çalışmaları sırasında kolona yazdığı, Allah bir daha böyle afet yaşatmasın, amin. ifadesi de vatandaşların duygularını ve yaşadıklarını yansıtan önemli bir gösterge oldu. Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Acı tablo: Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen iş yerlerinin son durumu, ortaya çıkan korkunç tabloyu gözler önüne seriyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 20 Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele sebep oldu. Selin etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda araç ise sele kapıldı. Şu ana kadar 62 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesi büyük yıkıma uğradı. Sel bölgelerinde arama ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerinin canla başla mücadelesi sürüyor. Bozkurt'ta da enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra kaybolan vatandaşların bulunması için hava destekli insanlı ve insansız hava keşif araçları ile arama kurtarma çalışmalarına destek veriliyor. Kadavra köpekleriyle birlikte enkazın altında kalan vatandaşların cenazelerini de ulaşılmaya çalışılıyor. Çok sayıda ilden bölgeye sevk edilen Mehmetçik ise, Bozkurt'ta toprak altında kalan vatandaşların cansız bedenlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor. Enkazı komandolar temizliyor<br>​<br>​ Bölgeye çeşitli illerden sevk edilen komandolar da, ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler halinde ayrılan komandolar, sokak sokak gezerek, dükkanlara dolan metrelerce yüksekteki çamur ve enkaz yığınlarını kaldırıyor. Komandolar, ev ve iş yerlerine taşınan tomruk ve kütükleri, elektrikli testere ile keserek bulundukları yerden kaldırıyor. Ayrıca komandolar, ev ve iş yerlerinde sel suları sonrasında hasar gören ya da kullanılamaz hale gelen eşyaları da dışarı çıkartıyor. Sokak ve caddelerde biriken çamurlarda el arabasıyla şehir dışına taşınıyor. Komandolar selin vurduğu ilçeyi ellerinde küreklerle temizliyor Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer taraftan bölgeye sevk edilen komandolar, iş yerlerine ve evlere dolan çamur yığınlarını kaldırarak, ellerinde küreklerle temizlik yapıyor.





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