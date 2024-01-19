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Bu köyde herkes İngilizce konuşuyor: Türkiye'de eşi benzeri yok! Bakın 64 yıldır nasıl öğreniyorlar

Türkiye’nin bu köyünde herkesin ikinci dili İngilizce... Üstelik kimse kursa giderek de öğrenmiyor. TRT'nin uğradığı Diyarbakır'ın Alçık Köyünde 7'den 70'e bütün köylüler, 1960'lı yıllardan bu yana sular seller gibi İngilizce konuşuyor. Peki bu köy nasıl İngilizce öğrendi? İşte Türkiye'nin İngilizce bilen o köyünün ilginç hikayesi…

15:06 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Bu köyde 7'den 70'e herkes İngilizce biliyor.
Bu köyde 7'den 70'e herkes İngilizce biliyor.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinin 130 haneli ve 700 nüfuslu Alçık Mahallesi'nin sakinleri, 1960’ta petrol arama şirketlerinin köylerine gelmesiyle bunu büyük bir fırsata çevirdi.

Köylüler o günden sonra hem açılan şirketlerde çalıştı hem de şirket personelleriyle arkadaş olarak İngilizceyi öğrendi.

Böylelikle köylüler neredeyse 2. dilleri olacak kadar ileri düzeyde İngilizce konuşmaya başladı.

Köyde İngilizce konuşmaya öncülük edenlerden biri olan köy muhtarı şöyle diyor:

  • “Şimdi İngilizcede İngilizlerin ve Amerikan İngilizcesi bir değil. Değişiyor çok değişiyor. İngilizcenin İngilizleri ile güzel anlaşıyoruz. Ama Amerika o Teksas falan biraz zorluk çekiyoruz.”


Köyde yaşayan bazı vatandaşlar İngilizce öğrenme süreçleri hakkındaki tüyoları da açıkladı.

Köy sakinlerinden bir başkası ise İngilizce öğrenme sürecini şöyle anlatıyor:

  • “Biraz okulda öğrendik. Artı bu köyün özünde var. Hemen hemen herkes İngilizce biliyor yani. Dilleri yatkın, kafaları yatkın. İngilizce onlar için ikinci dilleri diyelim.”


'İngilizce kursu açılmasını istiyoruz'

Tarımla uğraşan Mehmet Ali Kızıl (56) da mahalleye İngilizce kursu açılmasını isteyerek, şunları söyledi:

“İngilizceyi çok güzel konuşuyorum. Yazma konusunda biraz sıkıntımız var ama o kadar değil. 1982'den 2015'e kadar çalıştım. Sigortalı çalıştım ama emekli olmam için primlerim yetmiyor. Çocuklara öğretmeye çalışıyoruz ama çocuklar da pek kulak asmıyorlar. Yetkililerden köyde bizim çocukların gideceği bir İngilizce kursu açmalarını ve belediye otobüsü istiyoruz.”




Bazılarının okulda öğrendiğini bazılarının da köyün özünde olması nedeniyle kolay bir şekilde öğrendiğini söyledi.

Hemen hemen herkesin İngilizce bildiğine değinen köy halkı hem dillerinin hem de kafalarının bu duruma yatkın olduğunu aktardı.


Köyde Türkçe, Zazaca, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere 4 dil konuşuluyor.

'Bu dili unutmamak için zaman zaman kendi aramızda İngilizce konuşuyoruz'

Şu an inşaat sektöründe çalışan Ali Oğul (52),
"İngilizceyi petrol arama şirketlerinin yabancı çalışanlarından öğrendiklerini, ardından da kitaplarla geliştirdiklerini belirterek, Sismik petrol arama şirketlerinde değişik firmalarla çalıştık. Kendimizi daha da ilerlettik. Ondan sonra normal şekilde değişik pozisyonlarda çalıştık. Köyün çoğunluğu genelde sismik petrol arama şirketlerinde sondaj kulelerde çalıştı. Şimdi hala çalışanlar da var. Bu dili unutmamak için zaman zaman kendi aramızda İngilizce konuşuyoruz. Karşılaştığımız zaman merhabalaşıyoruz. Zaman zaman yine kitap açıyoruz, yabancı televizyonları izliyoruz. Bu köyde toplam 4 dil konuşuluyor. Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Zazaca"
dedi.



#İngilizce
#Köy
#Diyarbakır
#Alçık Köyü
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