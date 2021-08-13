Gündem Müsilajdan temizlenen Gemlik Körfezini yunuslar bastı
BURSA

Müsilajdan temizlenen Gemlik Körfezi'ni yunuslar bastı

Marmara Denizi'nin müsilajdan arındırılması sonucu Gemlik Körfezi'nde görülen yunuslar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Bursa haber: Müsilajdan temizlenen Gemlik Körfezini yunuslar bastı
Gemlik Körfezi'nde yüzen yunuslar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Marmara Denizinin güney kıyılarını oluşturan Gemlik körfezi bir süre önce müsilaj adı verilen deniz salyasından temizlenmişti. Temizlenen bölgede yunus balıklarının görüntüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Körfezde görülen yunus balıkları heyacana neden oldu.
İHA
Körfezde görülen yunus balıkları heyacana neden oldu.

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Karacaali mevkiinde su yüzeyine çıkan yunus balıkları heyecana sebep oldu. Yunus balıklarını gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı. Bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları anbean kaydetti.

Adım adım mavi Marmara'ya: İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan Müsilaj Temizleme Seferberliği kapsamında İstanbul'daki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.
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Bu kapsamda, yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü. Maltepe ve Kartal sahillerindeki bazı bölgelerde ise müsilajın yer yer etkili olduğu gözlendi.
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Ekipler, akıntı ve rüzgardan dolayı müsilajın kıyıda yeniden çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktardı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirilen kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları açık denizde sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait tekneler de sahillere yakın kısımlarda dip temizliğine devam ediyor.
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Adım adım mavi Marmara'ya: İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'daki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyor

Marmara için sevindiren haber: Bugün de müsilaj görülmediği için çalışma yapılmadı
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