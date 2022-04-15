Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Dilencinin üzerinden servet çıktı 26 bin 300 lira ve 2 bin TLlik market çeki
BURSA

Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL’lik market çeki

Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bursada dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL’lik market çeki
Para ve çeklerle ilgili tutanak düzenlenirken kadına idari para cezası uygulandı.

Bursa’da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı.

  • Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi. Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı.

Üzerinden çıkan para ve kartlara el konulurken kadına idari para cezası kesildi.

Bursa'da dilencinin üzerinden servet çıktı
OYNAT 00:32
Bursa'da dilencinin üzerinden servet çıktı
Bursa'da bir dilencinin üzerinde 26 bin lira ve market çekleri ele geçirildi.Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Amirliği ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı. Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde çöp kenarında ekmek yiyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, yaşlı kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürdü. Kadının üst aramasında 26 bin 300 lira nakit para ve 9 market alışverişi çeki bulundu. Para ve çeklerle ilgili tutanak düzenlenirken kadına idari para cezası uygulandı.


Av yasağı başladı

Av yasağı başladı

​Denizlerde balık avı sezonu sona erdi.
Yargılamanınnakli kanuna uygun

Yargılamanın
nakli kanuna uygun

​Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması.
İstanbuldafaciadan dönüldü

İstanbul'da
faciadan dönüldü

Gecekondunun üzerine TIR devrildi: Beş yaralı var.
Üzerinden<br>servet çıktı

Üzerinden
servet çıktı

​Sanki yürüyen banka: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki.
Oğlu ile arkadaşını<br>hırsız sanıp öldürdü

Oğlu ile arkadaşını
hırsız sanıp öldürdü

​Iğdır'daki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı.

​Türk düşmanı politikacıdan 'Türkiye'de muhalefetle görüştük' itirafı.

​Ayasofya'da yine bir ilk yaşanacak.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

​Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

​'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinde kredi limiti artırıldı.

​İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin gündeme gelmesi Rusya'yı kızdırdı.

​77 belediyeden sadece 19'unda kadın konuk evi var.

​FETÖ'nün yeni haberleşme araçları ve yöntemleri deşifre edildi.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.