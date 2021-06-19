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Bursa’da kısıtlamaları ihlal edenlere 81 bin 900 lira para cezası uygulandı

Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olması gerektiği halde açık olan eğlence mekanına baskın düzenledi. Mekanda bulunan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri için 81 bin 900 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da kısıtlamaları ihlal edenlere 81 bin 900 lira para cezası uygulandı
Foto:Arşiv

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanında baskın düzenlendi. Eğlence mekanında bulunan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza uygulandı.

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Polis ekiplerinin kent genelinde sıklıkla tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri sürüyor.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sırameşeler Mahallesi’ndeki işletmenin kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Kontrollerde işletmeye giriş çıkışların gözlenmesi için kamera sistemi kurulduğu ve müşterilerin bu şekilde kabul edildiği belirlendi. Polis ekipleri, eğlence mekanında bulunan 26 kişiye Covid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 81 bin 900 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sorumlularına ayrıca eksik belge, kapalı alanda sigara içme ve ruhsata uygun faaliyet göstermeme gerekçeleriyle de işlem yapıldı.

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