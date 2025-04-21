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Bursa'da şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eser ele geçirildi, 2 gözaltı

Bursa'da şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eser ele geçirildi, 2 gözaltı

23:5321/04/2025, понедельник
DHA
Yeni Şafak
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Bursa'da şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eser ele geçirildi, 2 gözaltı
Bursa'da şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eser ele geçirildi, 2 gözaltı

Bursa'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 226 adet sikke ile 1 adet Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen minyatür heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 16 Nisan Çarşamba günü Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde devriye görevini sürdürürken, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.


Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 226 adet sikke ve 1 adet Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen minyatür heykel ele geçirildi. Araçta bulunan M.Y. ile H.N. gözaltına alındı.


Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.




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