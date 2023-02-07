Büyükşehir akın akın bölgeye gidiyor

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili vuran deprem sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi teyakkuza geçti. Tüm birimleri ile bölgeye yardım için yönlendiren Büyükşehir Belediyesi ilk etapta 52 personel, 8 kamyon, 5 ekskavatör, 5 hizmet aracı, 2 pikap, 2 su tankeri ve 1 lowbet olmak üzere toplamda 23 aracı ve mobil mutfak tırını bölgeye gönderdi.

İlçelerden gelen yardımlar büyükşehir ile bölgeye sevk ediliyor

Depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Yapılan yardım çağrısına uyan binlerce vatandaş Büyükşehir’e akın ederek yardım malzemesi teslim etti. Yapılan yardımlar ekipler tarafından paketlenerek tırlara yerleştirildi. 5 TIR’a yüklenen yardım malzemeleri AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerine sevk edildi. İlçelerde toplanan yardım malzemesi Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından koordineli bir şekilde deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Çaybaşı ilçesinden gelen bir kamyon yardım paketleri ekipler tarafından teslim alınarak deprem bölgelerine gönderildi.





6 Araç ve iş makinası daha bölgeye sevk edildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi öte yandan deprem bölgesine ek olarak araç takviyesine devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve OSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 6 adet araç ve iş makinesi ve 15 personeli dün gece bölgeye gönderdi. Öte yandan OSKİ Genel Müdürlüğü 10 adet içme suyu tankeri ile 10 personeli gün içerisinde bölgeye gönderecek.















