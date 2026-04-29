Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Boğaz çift yönlü kapatıldı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Barbados bayraklı 274 metre uzunluğundaki ‘Zephyr Prosper’ isimli ham petrol tankeri, Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-10’, ‘Kurtarma-18’ ve 'Kurtarma-20’ bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Kurtarma operasyonu nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kuzey ve güney çift yönlü olarak saat 09.45’te transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamada, "Rusya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kilitbahir önlerinde makine arızası yaşayan 'ZEPHYR PROSPER' isimli 274 metre boyundaki ham petrol yüklü tankere, KURTARMA-10, KURTARMA-18, KURTARMA-19 ve KURTARMA-20 römorkörlerimiz müdahale etmekte olup, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.