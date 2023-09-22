Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Güney-Kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda Kumkale açılklarında makine arızası yaşanan Liberya bayraklı "Sappho" isimli 183 metre uzunluğundaki tanker için Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörlerinin bölgeye yönlendirildiği bildirildi.
Geçişler askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tanker arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındığını açıkladı.