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Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, makineleri arızalanan tanker nedeniyle güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

Pınar Görgü
08:29 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Güney-Kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

Güney-Kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda Kumkale açılklarında makine arızası yaşanan Liberya bayraklı "Sappho" isimli 183 metre uzunluğundaki tanker için Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörlerinin bölgeye yönlendirildiği bildirildi.



Geçişler askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tanker arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı"
denildi.



#Çanakkale Boğazı
#Gemi Trafiği
#gemi
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