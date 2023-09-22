Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği normale döndü

Güney-Kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.
İstanbul’dan Yunanistan’a giden, Liberya bayraklı 183 metre uzunluğundaki ‘SAPPHO’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi önünde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Bozcaada demir sahasına götürüldü
Şehitler Abidesi önünde makine arızası yapan 183 metre uzunluğundaki ‘SAPPHO’ isimli tanker, makine arızasını giderildikten sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörler refakatiyle Bozcaada demir sahasına götürüldü.
Geçişler askıya alınmıştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tanker arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındığını açıkladı.