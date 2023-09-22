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Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği normale döndü

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, makineleri arızalanan tankerin yüzdürülmesiyle normale döndü. Gemi trafiği güney kuzey yönlü olarak açıldı.

Pınar Görgü
10:30 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Güney-Kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

Güney-Kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

İstanbul’dan Yunanistan’a giden, Liberya bayraklı 183 metre uzunluğundaki ‘SAPPHO’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi önünde makine arızası yaptı.


Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.


Bozcaada demir sahasına götürüldü

Şehitler Abidesi önünde makine arızası yapan 183 metre uzunluğundaki ‘SAPPHO’ isimli tanker, makine arızasını giderildikten sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörler refakatiyle Bozcaada demir sahasına götürüldü.

Geçişler askıya alınmıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tanker arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı"
denildi.



#Çanakkale Boğazı
#Gemi Trafiği
#gemi
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