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Çavuşoğlu'ndan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a 'başsağlığı' telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'u arayarak; Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan saldırıda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığında bulundu.

13:26 . 12/04/2023 Çarşamba
DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaşanan Ermeni provokasyonları sonrasında bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, şehitler için başsağlığında bulunmuştur. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Türkiye'nin ve Türk halkının Can Azerbaycan'a desteğinin tam olduğunu vurgulamıştır" denildi. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini ateş altına alması sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi.




#Mevlüt Çavuşoğlu
#Dışişleri Bakanı
#Azerbaycan
#Ermenistan
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