Çavuşoğlu'ndan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a 'başsağlığı' telefonu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaşanan Ermeni provokasyonları sonrasında bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, şehitler için başsağlığında bulunmuştur. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Türkiye'nin ve Türk halkının Can Azerbaycan'a desteğinin tam olduğunu vurgulamıştır" denildi.