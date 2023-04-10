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Bakan Çavuşoğlu: Türk'ün yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afyonkarahisar Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında, "Türk'ün yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. Terörün, teröristlerin her türlüsüyle mücadeleyi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

02:03 . 10/04/2023 Pazartesi
DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iftar programında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iftar programında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afyonkarahisar Hamidiye Mahallesi'nde vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programı ile AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Bakan Çavuşoğlu'na Afyonkarahisar protokolü ve AK Parti ile MHP'nin milletvekili adayları eşlik etti.

'Mescid-i Aksa'da ibadet etmenin neresi provokasyon'

Bakan Çavuşoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada Filistin Dışişleri Bakanı'nı aradığını belirterek, "Türk milletinin desteğini ilettik. Aynı zamanda İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i aradım. Neymiş efendim provokasyon varmış. 'Mescid-i Aksa'da ibadet etmenin neresi provokasyon' dedik. Dolayısıyla ramazan ayında bu zulme, bu şiddete bir an önce son vermelerini kendilerine de söyledik. Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

'Türk Dünyasını Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleştirdik'

Türkiye'nin İslam dünyasının sancaktarı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Maalesef ırkçılık, İslam düşmanlığı dünyayı kasıp kavuruyor. Görüyorsunuz kutsal kitabımız Kur-an'ı Kerim’e Türk büyükelçiliklerinin önünde pervasızca saldırıyorlar. Neden? Türk Büyükelçiliğinin önünde Türk bayrağı ile hedef alıyorlar. Onlar da biliyor ki İslam'ın sancaktarı da Türkiye'dir, Türk milletidir. 2021- 2022 yılında Türk dünyasını Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleştirdik. Yani ilk asrımızı tamamlarken Türk dünyasını birleştirdik" diye konuştu.

'Türkiye enerji haritasında dünyanın merkezine oturdu'

Türk dünyasının Türk Devletleri Teşkilatı ile küresel bir aktör olmasını istediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türk devletleri teşkilatına anayasal adıyla gözlemci oldu ve 16 Mart'ta ilk defa zirveye katıldı. Diğer tüm bayraklarla beraber. Bu birilerini rahatsız edebilir. Türk'ün yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. Terörün, teröristlerin her türlüsüyle mücadeleyi devam ettireceğiz. PKK, FETÖ, DEAŞ, her türlü terör örgütü ile mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye bugüne kadarki hamleleriyle dünyada yani enerji haritasında dünyanın merkeze oturdu. Hem de doğal gaz ve petrolü daha henüz yeterli olmamasına rağmen. Cumhur İttifakı’nın tek gayesi Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Başkaları ne düşünür, başkaları ne ister, hangi terör örgütleriyle müzakereler yapar onları millet görüyor."

AK Parti'ye destek istedi

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Burada partililere seslenen Çavuşoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde partisine destek istedi. Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, seçim koordinasyon merkezinin kurdelesini kesti.




#Mevlüt Çavuşoğlu
#Dışişleri Bakanlığı
#iftar
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