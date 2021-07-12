Cem Garipoğlu'nun ailesinden tepki çeken paylaşım: Münevver Karabulut'un öldürüldüğü koltukta poz verdiler

2009 yılında işlenen 17 yaşındaki Münevver Karabulut cinayeti tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Karabulut cinayeti 12 yıl sonra ilginç bir şekilde yeniden gündeme geldi.





GARİPOĞLU'NUN KARDEŞİ PAYLAŞTI

Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu kısa bir süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğraf yayınladı.

Garipoğlu ailesi, bir koltuk üzerinde otururken poz verdi.

Fotoğraftaki mutlu aile tablosunun altından korkunç bir detay ortaya çıktı.

MÜNEVVER'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KOLTUK

Garipoğlu ailesinin oturduğu koltuğun 12 yıl önce Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odadaki koltukla aynı olması dikkat çekti.

Polis tarafından olay günü yapılan incelemede koltuk üzerinde tespit edilen kan izleri 42, 43 ve 44 şeklinde rakamlarla numaralandırılmıştı. Odanın birçok yerinde kan izleri ortaya çıkmıştı.

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GÜNDEM Başı omuzundaydı

KOLTUĞU ATMAMIŞLAR

Fotoğraf üzerine Garipoğlu ailesinin olaydan sonra taşındıkları eve koltuğu da götürdüğü de iddia edildi.

TEPKİ ÇEKİNCE SİLDİLER

Bunu fark eden takipçilerin tepki göstermesi üzerine fotoğraf karesi bir süre sonra silindi.

GÜNDEM Münevver'i Cem'in babası doğramış

NE OLMUŞTU?

Tarih 3 Mart 2009’u gösteriyordu. Türkiye’de çok konuşulacak bir cinayet işlenmişti. 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver karabulut, 17 yaşındaki erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir’deki villada öldürülmüştü.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Cinayetin işlediği 3 Mart 2009 gününden sonra 197 gün kaçan Cem Garipoğlu, 17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olmuştu. “Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.

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