Gündem Cenaze töreninde helallik gerilimi "20 yıllık borcumu alamadım helal etmiyorum"
İSTANBUL

Cenaze töreninde 'helallik' gerilimi: "20 yıllık borcumu alamadım helal etmiyorum"

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Mustafa Zeki Çiner isimli şahsın cenaze namazına katılan Şerif Aydoğmuş isimli vatandaş, yıllar önce yaptığı inşaat hizmetinin karşılığında alması gereken 600 bin dolar tutarındaki ödemeyi alamadığı gerekçesiyle, imamın merhum için helallik istediği esnada hakkını helal etmediğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Şerif Aydoğmuş aile yakınları tarafından alandan uzaklaştırıldı.
Şerif Aydoğmuş aile yakınları tarafından alandan uzaklaştırıldı.

İstanbul Üsküdar'da, vefat eden Mustafa Zeki Çiner isimli vatandaş için Karacaahmet Mezarlığı’nda, cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazından önce imamın helallik istediği vatandaşlar arasında bulunan Şerif Aydoğmuş isimli bir şahıs haksızlığa uğradığını iddia ederek hakkını helal etmediğini söyledi.

Aydoğmuş’un tepkisi şaşkınlık oluştururken, cenazede saf tutan bir başka vatandaş Aydoğmuş’u yanına alarak cenaze alanından uzaklaştırdı.


Cenazede töreninde ilginç anlar: 600 bin dolar ödemesini alamayınca hakkını helal etmedi
OYNAT 00:49
Cenazede töreninde ilginç anlar: 600 bin dolar ödemesini alamayınca hakkını helal etmedi
Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Mustafa Zeki Çiner isimli şahsın cenaze namazına katılan Şerif Aydoğmuş, yıllar önce yaptığı inşaat hizmetinin karşılığında alması gereken 600 bin dolar tutarındaki ödemeyi alamadığı gerekçesiyle, imamın merhum için helallik istediği esnada hakkını helal etmediğini söyledi.

Aydoğmuş'un tepkisi şaşkınlık oluştururken, cenazede saf tutan bir başka vatandaş Aydoğmuş'u yanına alarak cenaze alanından uzaklaştırdı.


  • Öte yandan, Çiner ailesinin yakınları ise geçtiğimiz yıllarda konuyla alakalı açılan mahkeme davasını kazandıklarını ve ödeme yapmayacaklarını söyledi.


“40 yıllık kullanımını bana vereceğini sözünü vermişti”

Konuya ilişkin konuşan Şerif Aydoğmuş, “Olay 2000 yılında meydana geldi. Vefat eden kişi, kendilerine ait olan ve 60 odadan oluşan 2 bin metrekarelik otelin inşaat ve tadilat çalışmalarını baştan aşağı bana yaptırdı. Yaptığım çalışmalarla binadaki tüm alanları yeniledim. Verdiğim hizmet karşılığında ise binanın 40 yıllık kullanımını bana vereceği yönünde sözlü olarak anlaşmıştık. İlerleyen süreçte benden habersiz, benim atmadığım imzamın bulunduğu bir kira kontratı ayarlamışlar. Biz bu durumu mahkemede izah edemedik ancak grafoloji raporuna göre imzanın bana ait olmadığı kesinleşse de mahkemeyi kaybettik” dedi.

“O binanın tamamını ben yaptım”

2000’li yıllarda inşaat çalışmaları esnasında 600 bin dolar harcadığını belirten Aydoğmuş, “Bu paranın bir kuruşunu bana ödemeden binayı sattılar. Ben o dönemde hakkımı savunamadığım için mahkemeyi onlar kazandı. Sonuç olarak Allah’ın huzurunda bana borçları yoksa söylesinler. O binanın tamamını ben yaptım. Bu sebeple hakkımı helal edemedim” dedi.

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