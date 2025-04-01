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Çeşme'de yağış sonrası sokaklar göle döndü: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Çeşme'de yağış sonrası sokaklar göle döndü: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

14:111/04/2025, Salı
IHA
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Ekiplerin, su birikintilerinin olduğu yerlerde çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin, su birikintilerinin olduğu yerlerde çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Sokaklarda su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafikte de aksamalar meydana geldi.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, geceden itibaren devam eden sağanak yağışa teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından özellikle yarımadada etkili olan sağanak yağış, Çeşme'deki sokakları göle döndürdü. Su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, trafikte de aksamalar oluştu. Ekipler, su birikintilerinin olduğu yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.







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