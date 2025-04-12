Cevdet Yılmaz: Kırım Tatarları için her zeminde mücadeleyi sürdüreceğiz

"Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle, Kırım Tatarları'nın milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu ile bir araya geldik. Görüşmemizde, Ukrayna-Rusya Savaşı, Kırım Tatarları'nın haklarının korunması, esirlerin serbest bırakılması ve Kırım davasının uluslararası gündemde güçlü şekilde tutulması yönündeki kararlılığımız dahil olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve Kırım Tatarları'nın durumunu ele aldık. Türkiye, hem Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın huzuru hem de bölgemizde adil ve kalıcı barışın tesisi için her zeminde mücadeleyi sürdürecektir."