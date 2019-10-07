Gündem Ceylanpınar Kaymakamlığı sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiasını yalanladı
ŞANLIURFA

Ceylanpınar Kaymakamlığı sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiasını yalanladı

Ceylanpınar Kaymakamlığı, ilçede sınıra yakın mahallelerin boşaltılması yönünde valilik kararı olduğuna ilişkin yapılan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu. Ayrıca kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar Kaymakamlığı resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir" şeklinde uyarıda bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik
Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik

Ceylanpınar Kaymakamlığı, ilçede sınıra yakın mahallelerin boşaltılmasına ilişkin valiliğin kararı olduğu yönünde yapılan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

  • Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın mahallelerin 36 saat içerisinde boşaltılması yönünde Şanlıurfa Valiliğinin kararının olduğu"na ilişkin haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Tedbirlerle ilgili açıklamalar resmi hesaplardan takip edilmeli

Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar Kaymakamlığı resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

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