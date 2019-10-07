Ceylanpınar Kaymakamlığı sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiasını yalanladı Ceylanpınar Kaymakamlığı, ilçede sınıra yakın mahallelerin boşaltılması yönünde valilik kararı olduğuna ilişkin yapılan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu. Ayrıca kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar Kaymakamlığı resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir" şeklinde uyarıda bulunuldu.

Haber Merkezi 07 Ekim 2019, 23:39 Son Güncelleme: 07 Ekim 2019, 23:59 AA