Gündem Sınırdaki askeri birliklere takviye
HATAY

Sınırdaki askeri birliklere takviye

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor. Tank yüklü 10 tır Suriye sınırındaki farklı illerde konuşlu askeri birliklere doğru hareket etti.

Haber Merkezi AA
Tanklar askeri araçlara yüklendi.
Tanklar askeri araçlara yüklendi.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Yayladağı ilçesine getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında yola çıktı.

İlçeden çıkış yapan tank araç yüklü 10 tırın Suriye sınırındaki farklı illerde konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla hareket ettiği öğrenildi.

Öte yandan Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan yaklaşık 80 zırhlı araçtan oluşan konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı.

Konvoyun Şanlıurfa'ya doğru ilerlediği gözlendi.

Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hala getirildi
DÜNYA
Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hala getirildi
Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

​Birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Kuzey Irakahava harekatı

Kuzey Irak'a
hava harekatı

Operasyonda ​3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi.
Trumpateşle oynuyor

Trump
ateşle oynuyor

Türkiye'yi ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit etti.
Aldıkları ceza belli oldu

Aldıkları ceza belli oldu

15 Temmuz'da sela okuyan müezzini darp etmişlerdi.
Bir tek<br>Erdoğan geldi

Bir tek
Erdoğan geldi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, basın toplantısında konuştu.
'Süper Lig'i özledim'

'Süper Lig'i özledim'

​Yılmaz Vural yenisafak.com'a konuştu.
PYD 'DEAŞ kartını' oynuyor

PYD 'DEAŞ kartını' oynuyor

​"DEAŞ'lıların olduğu hapishanelerdeki elemanlarımızı çektik".
Çölde açık hava sineması

Çölde açık hava sineması

​Kurucusunun dahi unuttuğu sinema salonu.
Sonu olmayan<br>saçma savaşlardan<br> çıkma vakti geldi

Sonu olmayan
saçma savaşlardan
çıkma vakti geldi

Trump'tan flaş Suriye açıklamaları.
Türkiye'ye yaptırım uygulanması için elimden geleni yapacağım

Türkiye'ye yaptırım uygulanması için elimden geleni yapacağım

​ABD'li senatörden küstah tehdit.
Ön saflarda savaştılar

Ön saflarda savaştılar

Endülüs'ü çöl ortasında vâhâya dönüştürdüler.
14 bin ÖSO<br> askeri yola çıktı

14 bin ÖSO
askeri yola çıktı

Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekata katılacaklar.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji, İstanbul ve 8 ili saat verip uyardı.
ABD resmen<br> kabul etti

ABD resmen
kabul etti

​Uzmanlar, Beyaz Saray'ın açıklamalarını değerlendirdi.
'Devleti yıkmaya<br>çalışanlara karşı savaşacağız'

'Devleti yıkmaya
çalışanlara karşı savaşacağız'

​Irak, 1 Ekim'den bu yana gösterilere sahne oluyor.
Balkanlar politikamız din eksenli değil

Balkanlar politikamız din eksenli değil

​Cumhurbaşkanı, Sırbistan'daki 'Politika' gazetesine konuştu.
İskoçya'dan arazi alıp lord ve lady unvanına sahip oldular

İskoçya'dan arazi alıp lord ve lady unvanına sahip oldular

​Türkiye'den 40 bin kişi "lord" ve "lady" oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.