CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır Kürdistan'ın bir şehridir
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye bakanlık vaat eden CHP'de yeni bir skandala imza atıldı. Diyarbakır'da partisinin il kongresinde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' ifadesini kullandı.
Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile gizli ittifak kuran CHP'de, 'bakanlık' vaadinin ardından yeni bir skandal daha patladı.
Altılı masada Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri de eklenmiş, Millet İttifakı'nda çatlak sesler yükselmeye başlamıştı.
CHP'de yeni bir skandal daha patlak verdi.
"Diyarbakır Kürdistan'ın bir şehri"
CHP'nin Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır'da partisinin il kongresinde yaptığı Kürtçe açıklamada Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' ifadelerini kullandı. Bilek "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır.” dedi.