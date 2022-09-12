CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır Kürdistan'ın bir şehridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere: Sizi kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu. 'Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Sosyal medyanın size gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Şanlı tarihinizle, zaferlerinizle, kültürünüzle gurur duyun. Biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Sizi binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya hatta size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın' şeklinde konuştu.