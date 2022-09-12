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POLİTİKA

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır Kürdistan'ın bir şehridir

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye bakanlık vaat eden CHP'de yeni bir skandala imza atıldı. Diyarbakır'da partisinin il kongresinde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilekten skandal sözler: Diyarbakır Kürdistanın bir şehridir
CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile gizli ittifak kuran CHP'de, 'bakanlık' vaadinin ardından yeni bir skandal daha patladı.

Altılı masada Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri de eklenmiş, Millet İttifakı'nda çatlak sesler yükselmeye başlamıştı.

CHP'de yeni bir skandal daha patlak verdi.

"Diyarbakır Kürdistan'ın bir şehri"

CHP'nin Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır'da partisinin il kongresinde yaptığı Kürtçe açıklamada Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' ifadelerini kullandı. Bilek "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır.” dedi.

CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek Diyarbakır'ı 'Kürdistan’ın bir şehri' ilan etti
OYNAT 00:26
CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek Diyarbakır'ı 'Kürdistan’ın bir şehri' ilan etti
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye bakanlık vaat eden CHP yeni bir skandala imza attı. Diyarbakır'da partisinin il kongresinde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' ifadesini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'


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