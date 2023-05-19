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CHP yandaşı Merdan Yanardağ Sinan Oğan'ı yerden yere vurdu: İlkesiz ve siyasal etikten uzak

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oy oranıyla dikkat çeken ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir anda milliyetçi rolüne bürünmesine neden olan Sinan Oğan'a Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan tepki geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan'ın desteğini almak istediği şu günlerde Yanardağ, "Sinan Oğan sözünde boncuk, kimliğinde keramet olduğunu sanan, yüzde 5 tepki oyunun kendisine verildiğine inanan bir siyasetçi" dedi.

19:34 . 19/05/2023 Cuma
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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, milletvekilliği seçimleri ise tamamlandı. İki seçimde de Cumhur İttifakı kazanırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ağır bir yenilgi aldı. Bu yenilginin ardından muhalefet hem toparlanmaya hem de seçimlerde kilit bir rol oynayan Sinan Oğan'ın desteğini almaya çalışıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu bu destek için, şu sıralarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Ancak muhalefet seçmeni ve gazeteciler, Sinan Oğan'dan pek hazzetmiyor. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sinan Oğan ile ilgili bir tweet attı. Yanardağ, attığı tweet ile Sinan Oğan hakkında olumsuz sözler söyledi.

YANARDAĞ'DAN OĞAN'A: İLKESİZ

Merdan Yanardağ şu sözleri kullandı;

"Sinan Oğan sözünde boncuk, kimliğinde keramet olduğunu sanan, %5 tepki oyunun kendisine verildiğine inanan bir siyasetçi. *Kim fazla verirse onunla anlaşırız" diyecek kadar da ilkesiz ve siyasal etikten uzak. Oğan'ın, aldığı tepki oylarını yönlendirme olasılığı ise sıfıra yakın"
Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ.
HDP'li Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Oğan' ayarı: HDP'lileri küstürüp yanlış yapma
HDP'li Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Oğan' ayarı: HDP'lileri küstürüp yanlış yapma

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'da bu kez de 'ikinci tur' krizi patlak verdi. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için Sinan Oğan'ın 'milliyetçi' seçmenlerine yönelik vaatlerde bulunmaya başladı. İlk tur öncesi terör tutuklularına 'özgürlük' vadeden CHP lideri, söylem değiştirerek terör örgütleriyle mücadele sözü vermeye başladı. Bu durum HDP kanadında rahatsızlığa neden oldu. HDP'li Hasip Kaplan, "Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez" diyen Kaplan, "HDP'lileri küstürüp yanlış yapma. Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır." mesajı verdi.


#Merdan Yanardağ
#Sinan Oğan
#Sosyal medya
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