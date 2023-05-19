CHP yandaşı Merdan Yanardağ Sinan Oğan'ı yerden yere vurdu: İlkesiz ve siyasal etikten uzak

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, milletvekilliği seçimleri ise tamamlandı. İki seçimde de Cumhur İttifakı kazanırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ağır bir yenilgi aldı. Bu yenilginin ardından muhalefet hem toparlanmaya hem de seçimlerde kilit bir rol oynayan Sinan Oğan'ın desteğini almaya çalışıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu bu destek için, şu sıralarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Ancak muhalefet seçmeni ve gazeteciler, Sinan Oğan'dan pek hazzetmiyor. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sinan Oğan ile ilgili bir tweet attı. Yanardağ, attığı tweet ile Sinan Oğan hakkında olumsuz sözler söyledi.