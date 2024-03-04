CHP'de 'bedelli askerlik' krizi: Özgür Özel'in sözleri sonrası Murat Kurum'un askerlik geçmişi ortaya çıktı

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken CHP'de genel başkanlığı tartışılan Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Murat Kurum'u hedef alarak yaptığı bedelli askerlikle ilgili açıklama sonrasında geniş bir tepkiyle karşılandı.
İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı
Ancak, Murat Kurum'u bedelli askerlik üzerinden eleştiren Özgür Özel'in iddiasının tersine bir durum ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı, Murat Kurum'un ise 2000 yılında askerlik görevini uzun dönem olarak yaptığı öğrenildi.
Kurum 18 aylık zorunlu askerlik görevini tamamladı
2000 yılında İstanbul'da Tuzla Piyade Birliği'nde askerlik görevine başlayan Murat Kurum, aynı yılın şubat ayında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na teslim oldu.
İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a giden Kurum, 18 aylık zorunlu askerlik görevini burada başarıyla tamamladı. Murat Kurum, daha sonra 21 Temmuz 2001 tarihinde terhis oldu.