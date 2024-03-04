CHP'de 'bedelli askerlik' krizi: Özgür Özel'in sözleri sonrası Murat Kurum'un askerlik geçmişi ortaya çıktı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, katıldığı televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını değerlendirdi. Gezici'nin Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'dan övgüyle bahsetmesi dikkat çekti. Murat Gezici, Kurum'un bakanlığı döneminde sel ve deprem gibi doğal afetlerde yaptığı hizmetlerle Türk toplumu tarafından kabul görülen, sevilen ve Türkiye'de en çok güvenilen isimlerin başında geldiğini ifade etti. Gezici, Ekrem İmamoğlu'nun ise 2019 yerel seçimlerinde gösterdiği rüzgarını kaybettiğini belirtti