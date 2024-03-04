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CHP'de 'bedelli askerlik' krizi: Özgür Özel'in sözleri sonrası Murat Kurum'un askerlik geçmişi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil" açıklamasının ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun askerliğini bedelli olarak yaptığı, Murat Kurum'un ise vatani görevini 18 ay boyunca tamamladığı ve gönüllü olarak Şırnak'a gittiği ortaya çıktı. Bedelli askerlik yapan vatandaşları hedef alan Özel'in tepki çeken sözleri sosyal medyada "Özel, İmamoğlu'nun oyunu istemiyor" yorumlarına neden oldu.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:35 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:36 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum'un Acemi Birliğini Tuzla Piyade Birliği, usta birliğini ise İzmir Foça Piyade Tugay Komutanlığında yaptığı ve gönüllü olarak Şırnak Silopi’ye gittiği ortaya çıktı.
Murat Kurum'un Acemi Birliğini Tuzla Piyade Birliği, usta birliğini ise İzmir Foça Piyade Tugay Komutanlığında yaptığı ve gönüllü olarak Şırnak Silopi’ye gittiği ortaya çıktı.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken CHP'de genel başkanlığı tartışılan Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Murat Kurum'u hedef alarak yaptığı bedelli askerlikle ilgili açıklama sonrasında geniş bir tepkiyle karşılandı.


Bedelli askerlik yapanları küçümseyen Özel, açıklamasında,
"Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz."
ifadelerini kullanmıştı.




İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı


Ancak, Murat Kurum'u bedelli askerlik üzerinden eleştiren Özgür Özel'in iddiasının tersine bir durum ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı, Murat Kurum'un ise 2000 yılında askerlik görevini uzun dönem olarak yaptığı öğrenildi.


Kurum 18 aylık zorunlu askerlik görevini tamamladı


2000 yılında İstanbul'da Tuzla Piyade Birliği'nde askerlik görevine başlayan Murat Kurum, aynı yılın şubat ayında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na teslim oldu.



İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a giden Kurum, 18 aylık zorunlu askerlik görevini burada başarıyla tamamladı. Murat Kurum, daha sonra 21 Temmuz 2001 tarihinde terhis oldu.


#Murat Kurum
#Ekrem İmamoğlu
#askerlik
#Özgür Özel
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