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CHP'de 'eleştireni partiden atarım' kavgası: Faik Öztrak'tan Özgür Özel'e 'en iyi sen bilirsin' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kongrelerden sonra parti aleyhinde konuşan CHP'lileri kapı önüne koyacağını açıkladı. CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP liderine tepki gösterip, "Kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, baba evinin kapılarını açmayı vadediyorum" ifadelerini kullandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Disiplinin olmadığı hiçbir örgütün ayakta kalamayacağını en iyi sayın Özel'in bilmesi gerekir" dedi.

Hüseyin Berk
18:22 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel - Faik Öztrak

Özgür Özel - Faik Öztrak

CHP’de 4-5 Kasım’daki 38'inci Olağan Kurultay öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti aleyhinde konuşanlara aba altından sopa gösterdi. CHP lideri, partililere
"Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım"
tehdidinde bulundu.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Kapının önünü değil baba evinin kapılarını açmayı vadediyorum

Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan ve genel başkanlığa aday olan Özgür Özel, CHP liderinin sözlerine tepki gösterip,
"Daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, baba evinin kapılarını açmayı vadediyorum"
ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak'tan Özgür Özel'e 'En iyi sen bilirsin' yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu hedef alan konuşmasına yanıt verdi.

Öztrak,
"Disiplinin olmadığı hiçbir örgütün ayakta kalamayacağını en iyi sayın Özel'in bilmesi gerekir"
dedi.
CHP Sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın kastettiği parti disiplinidir. Kurultaydan sonra partide kaosa yol açabilecek açıklamalara izin verilmemesi hususunun partinin kurumsal yapısını korumaya dönük olduğu partilerimiz tarafından anlaşılmıştır. Bunu en iyi bilmesi gereken sayın Özel'dir. Disiplinin olmadığı hiçbir örgütün ayakta kalamayacağını en iyi sayın Özel'in bilmesi gerekir."



#Faik Öztrak
#Özgür Özel
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
33 dakika önce
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