CHP'de 'eleştireni partiden atarım' kavgası: Faik Öztrak'tan Özgür Özel'e 'en iyi sen bilirsin' yanıtı

Özgür Özel - Faik Öztrak
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Kapının önünü değil baba evinin kapılarını açmayı vadediyorum
Faik Öztrak'tan Özgür Özel'e 'En iyi sen bilirsin' yanıtı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu hedef alan konuşmasına yanıt verdi.
"Genel Başkanımızın kastettiği parti disiplinidir. Kurultaydan sonra partide kaosa yol açabilecek açıklamalara izin verilmemesi hususunun partinin kurumsal yapısını korumaya dönük olduğu partilerimiz tarafından anlaşılmıştır. Bunu en iyi bilmesi gereken sayın Özel'dir. Disiplinin olmadığı hiçbir örgütün ayakta kalamayacağını en iyi sayın Özel'in bilmesi gerekir."