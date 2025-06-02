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CHP’de yeni kriz: Medya sorumlusunun “Trol hesabı” deşifre edildi, ortalık fena karıştı

CHP’de yeni kriz: Medya sorumlusunun “Trol hesabı” deşifre edildi, ortalık fena karıştı

10:382/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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CHP’nin medyadan sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP’nin medyadan sorumlu yeni Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un kullandığı trol hesabı deşifre etti.
CHP’nin medyadan sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP’nin medyadan sorumlu yeni Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un kullandığı trol hesabı deşifre etti.

CHP’de medya krizi büyüyor. Eski Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medyada yaptığı açıklamada, yeni medya sorumlusu Burhanettin Bulut’un kontrolünde olduğu iddia edilen bir trol hesabı ifşa etti. Muhalif sesleri bastırmak için kullanıldığı öne sürülen hesap, partideki tartışmaları daha da alevlendirdi.

CHP’de medyadan sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partisinin yeni Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un kullandığı trol hesabı ifşa etti. Erdem’in açıklamaları, partinin medya alanında derin bir krize neden oldu.

Partide şok iddia: Muhalif seslere sansür

Erdem, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Burhanettin Bulut’a ait olduğu iddia edilen trol hesabın, CHP içindeki muhalif sesleri bastırmak için devreye sokulduğunu öne sürdü. “Bu hesap uzun süredir partideki muhalefeti susturmak için algı operasyonu yapıyor” diyen Erdem, CHP yönetimini de sessiz kalmakla suçladı.

Parti yönetimi sessiz kaldı

CHP yönetimi iddialara dair sessizliğini korurken, parti tabanında tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP’li seçmenler, “Bu kadar çifte standart ve baskı nasıl kabul edilebilir?” diyerek sosyal medyada yönetime tepki gösteriyor.


'Gizli ajanda' tartışmalarını körükledi

Burhanettin Bulut, CHP’nin yeni medya stratejisinin mimarı olarak biliniyor. Ancak Eren Erdem’in gündeme taşıdığı iddialar, partideki medya yönetiminde “gizli ajanda” tartışmalarını körükledi. CHP’nin iddialara nasıl yanıt vereceği ve medya politikalarını nasıl şekillendireceği merak ediliyor.



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