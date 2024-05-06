CHP'li Bakan'a hangi polisler sızdırdı

Polisin uygulamada yakaladığı maket silahların fotoğrafını paylaşan CHP’nin "İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı" unvanını verdiği İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın iddiaları yalan çıktı. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, önceki gün İstanbul Sarıyer’de uygulama esnasında şüphe üzerine durdurduğu aracın bagajında çeşitli modellerde 141 silah ve mühimmat ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi polis merkezine götürüldü.





YALAN ELİNDE PATLADI

Sosyal medya hesabında dizide kullanılan maket silahların fotoğrafına yer veren CHP’li Bakan, “Bu miktarda silah ile neler yapılabilir? Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir? Bu Türkiye’de ikamet eden farklı milliyetlerden milyonlarca düzensiz göçmen olduğu da düşünüldüğünde ulusal güvenliğimiz için nasıl bir risk oluşturabilir? Türkiye uyuşturucu ticaretinde olduğu gibi silah ticaretinde de hem hedef ülke hem de silah rotası haline mi geldi? Silahların menşei nedir? Yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama bekliyoruz” mesajını paylaştı. Ancak durumun, Murat Bakan'ın duyurduğu gibi olmadığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemede silahların maket olduğu, şahısların da Hasdal Kışlası’ndan dizi çekiminden geldikleri anlaşıldı. 2 şüpheli serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Emniyet’ten de bu yönde açıklama yapıldı.





"POLİSTEN GELDİ"

Gerçeğin ortaya çıkması üzerine CHP’li Bakan sosyal medya hesabındaki paylaşımını silip bu defa “Olay böyle değilmiş, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin aracını durdurup almışlar, silahların ağzı kapalı. Savcı 'İade edin' demiş. Yanlış anons” mesajını paylaştı.

Bakan mesajının devamında, bilginin kendisine polisten geldiğini iddia ederek “Attığım twite ilişkin bilgi de polis kaynaklarından gelmişti, şimdi İstanbul'dan polis kardeşlerimden yeni böyle bir bilgi geldi” ifadelerini kullandı.





KÖSTEBEK İTİRAFI

CHP’li Murat Bakan’ın, set ekipmanı ile ilgili fotoğrafları "kasıtlı biçimde gerçek cephaneymiş gibi paylaşıp sığınmacılarla ilişkilendirmeye çalışması" tepki çekti. FETÖ’nün Emniyet ile ilgili tüm provokasyonlarının içinde yer alan Murat Bakan, bilginin kendisine polisten geldiğini söyleyerek de “Emniyet içinde köstebeği olduğunu” itiraf etmiş oldu.

Bakan’ın daha önce de firari FETÖ’cü Cevheri Güven’le bağlantısı gündeme gelmişti. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP’li Bakan’a şöyle tepki göstermişti: “FETÖ’cülerden çok iyi bilgi alıyorsun. Tam bir FETÖ ağzısın. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven’in adamısın.”





FETÖ’NÜN APARATI

Soylu, bir televizyon kanalındaki canlı yayında da yine Murat Bakan’la ilgili şunları söylemişti:

“O milletvekili FETÖ'nün Türkiye'deki en temel aparatıdır. Emniyet içerisinde FETÖ'nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor. Bütün sistem elimizdedir, yargıya intikal ettirilecektir. Son çerçevesini çiziyoruz. Biz bu sistemi tespit ettik, birçoğunu açığa aldık. Çok net söylüyorum, Murat Bakan bunların başındadır, bedeli çok ağır olacaktır. Emniyet içerisinde Murat Bakan'ın bizatihi

kendi oluşturduğu, kendi kurguladığı, devletin emniyetini ve devletin istihbaratını hem bozmaya hem de içeride başka bir yapılanmayı oluşturmaya çalışan çok derin bir ağ olduğunu söyleyebiliriz.”





Bu fotoğrafı kim sızdırdı?

CHP’li Murat Bakan’ın paylaştığı maket silahların fotoğrafını, kendisine kimin ulaştırdığı araştırılıyor. İstanbul ve Ankara’da bazı polislerin firari FETÖ’cülere bilgi ve belge sağladıkları ortaya çıkmıştı. Eski İçişleri Bakanı Soylu’nun CHP’li Murat Bakan’ı işaret ettiği, Emniyet içinde FETÖ’nün ikinci paralel yapılanmayı kurmaya çalıştığı konusunun ne aşamada olduğu merak ediliyor. Soylu’nun son çerçevesini çizdikleri, tüm hazırlıkların yapıldığı ve hepsini isim isim bildiklerini ifade ettiği bu yapının yargıya intikal ettirilip ettirilmediği bilinmiyor.



