Gündem CHPli Yıldırım Kaya Meclis kürsüsünden Milli Eğitim Bakanlığını ve dernekleri hedef aldı
POLİTİKA

CHP'li Yıldırım Kaya Meclis kürsüsünden Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve dernekleri hedef aldı

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM'de gerçekleştirdiği konuşmasında vakıf ve dernekleri hedef aldı. TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, AGD, MGV ve diğer pek çok vakfın isminin bulunduğu kağıdı gösteren Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Yıldırım Kaya Meclis kürsüsünden Milli Eğitim Bakanlığını ve dernekleri hedef aldı
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmaya TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, AGD, MGV ve diğer pek çok vakfın isminin bulunduğu bir kağıtla geldi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA SUÇLAMA

Söz konusu dernekleri hedef gösteren Kaya, şu iddialarda bulundu:

"Eğitimden kestiğiniz parayı vakıf görünümlü istismarcı tarikatlara ve çok sevdiğiniz beşli çetelere peşkeş çektiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? MEB çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlara bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Mahkemeler iptal etmesine rağmen ısrarla protokol imzalayanlardan hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Unutmayın geliyoruz.”

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