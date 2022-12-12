Gündem AGD Başkanı Turhandan CHPli vekilin sözlerine sert tepki
POLİTİKA

AGD Başkanı Turhan'dan CHP'li vekilin sözlerine sert tepki

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı "MEB çocuklara tecavüzlerle anılan tarikatlarla, vakıflarla protokoller imzalıyor" açıklamasına AGD Genel Başkanı Salih Turhan tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
AGD Başkanı Turhandan CHPli vekilin sözlerine sert tepki
AGD Genel Başkanı Salih Turhan

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, CHP'li vekil Kaya'nın skandal ifadelerine şu sözlerle tepki gösterdi:

Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız.

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