AGD Başkanı Turhan'dan CHP'li vekilin sözlerine sert tepki

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, CHP'li vekil Kaya'nın skandal ifadelerine şu sözlerle tepki gösterdi:
Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız.
Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz.
Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız.#AhlakveManeviyat pic.twitter.com/BCa1Jfc54T
Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz.